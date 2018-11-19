國內首座整合性藥癮醫療示範中心成立 向毒品宣戰

2018年11月19日 17:54 中時 楊樹煌

國內首座整合性藥癮醫療示範中心，在衛福部的重視下，終於在草屯療養院的茄荖山莊成立，不但結合中彰投3縣市27個醫療、衛政、司法、非營利組織等單位加入，草療院長簡以嘉並表示，未來將培育防治人才，並整合資源，提供戒治藥癮者多面向的協助。

中央為展現向毒品宣戰的決心，決定在4年內以100億元投入反毒工作，但因醫療參與團隊不夠多，決定在衛福部附設草屯療養院，規劃設立全國首座「整合性藥癮醫療示範中心」，該項為期3年的計畫，是個資源整合平台，結合台中市、彰化縣、南投縣3縣市政府毒品危害防制中心以及醫院、非營利組織，目前有27個單位加入。

草療成癮治療科主任林滄耀表示，過去政府投入反毒、毒癮治療等工作經費是1年12億元，明年增為25億元，經費充足，需要的是專業人力的投入，如個案管理師的需求大增，未來該中心也會協助人才培訓工作，並以藥癮個案為中心，建立完整且多元的雙向轉介網絡，同時定期召開聯繫會議，進行特殊個案討論，提供教育與資訊共享機制。

國內首家整合性藥癮醫療示範中心在草屯療養院揭牌啟用後，草屯療養院長簡以嘉強調，未來將會與政府透過跨局處、跨縣市、跨縣市的合作，凝聚強化中彰投毒品防治能量，共同打擊毒品，協助藥癮者找回新生。

(中時 )