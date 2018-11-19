國內首座整合性藥癮醫療示範中心成立 向毒品宣戰

▲國內首座整合性藥癮醫療示範中心在草屯療養院成立，草屯療養院長簡以嘉強調，除展現政府向毒品宣戰決心，並將協助藥癮者找回新生。（楊樹煌攝）

友善列印
中時

國內首座整合性藥癮醫療示範中心，在衛福部的重視下，終於在草屯療養院的茄荖山莊成立，不但結合中彰投3縣市27個醫療、衛政、司法、非營利組織等單位加入，草療院長簡以嘉並表示，未來將培育防治人才，並整合資源，提供戒治藥癮者多面向的協助。

中央為展現向毒品宣戰的決心，決定在4年內以100億元投入反毒工作，但因醫療參與團隊不夠多，決定在衛福部附設草屯療養院，規劃設立全國首座「整合性藥癮醫療示範中心」，該項為期3年的計畫，是個資源整合平台，結合台中市、彰化縣、南投縣3縣市政府毒品危害防制中心以及醫院、非營利組織，目前有27個單位加入。

草療成癮治療科主任林滄耀表示，過去政府投入反毒、毒癮治療等工作經費是1年12億元，明年增為25億元，經費充足，需要的是專業人力的投入，如個案管理師的需求大增，未來該中心也會協助人才培訓工作，並以藥癮個案為中心，建立完整且多元的雙向轉介網絡，同時定期召開聯繫會議，進行特殊個案討論，提供教育與資訊共享機制。

國內首家整合性藥癮醫療示範中心在草屯療養院揭牌啟用後，草屯療養院長簡以嘉強調，未來將會與政府透過跨局處、跨縣市、跨縣市的合作，凝聚強化中彰投毒品防治能量，共同打擊毒品，協助藥癮者找回新生。

(中時 )

無伴奏人聲音樂劇《阿飛正轉》　… 企業轉型補助下月開跑 最高可領2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。