《中時晚間快報》中選會公投重行公告惹議 周四前再公告但不重印

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綜合報導

◎ 中選會公投重行公告惹議 周四前再公告但不重印

中選在11月2日重新公告公投公報、違反選罷法規定印製公報，引發軒然大波，中選會主委陳英鈐今在立法院坦承，不知道行政院為何要更改機關意見書，應立委曾宗銘要求，陳英鈐說，會在周四以前重新公告，納入法院裁定主文，以10月24日公告內容為準。

◎ 全球大豆定價 因陸轉向生變

陸美貿易戰開打以來，陰晴驟變，全球兩大經濟體的紛糾帶來的影響正逐漸浮現。大陸向美國進口大豆實施報復性增加25％關稅後，將目光轉投到南美國家，巴西及阿根廷等成了最大受益者，導致全球大豆定價體系出現變化，也讓美國失去對市場的話語權。

◎ 中華奧會呼籲國人 東奧正名公投勿情緒性投票

東京奧運正名公投讓國際奧會（IOC）很忙，3度來函中華奧會（CTOC），對我國即將舉行的東奧正名公投表達關切，並首次致函體育署長高俊雄，表明政治不要干預體育，若有任何政府試圖施壓違反1981年洛桑協議，最嚴重會導致中華奧會的會籍中止或撤回承認，中華奧會呼籲國人不要做情緒性的投票！

◎ 葡萄不憤怒排滿30通告演出隔天返京備戰大考

大陸樂團「葡萄不憤怒」日前在台北Legacy舉辦售票演唱會，來台2周上了近30個通告的團員們絲毫不覺得累，以主打歌〈逆風的勇敢〉開場，新舊歌共16首唱得欲罷不能；演出結束隔天他們隨即趕回北京準備學業，課業兼顧事業的4個大男生，面對明年已排定的巡演計劃與節目錄製等工作行程，團員們互相打氣，興奮地說：「動起來，我們努力！」

(中時電子報)

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