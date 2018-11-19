企業轉型補助下月開跑 最高可領200萬元

企業轉型補助下月開跑，最高可領200萬元。（翻攝勞動部網站）

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勞動部為協助企業轉型升級，提升競爭力，並配合重要產業政策方向，推出「企業人力資源提升計畫」，自今年12月1日起至12月31日下午5時止，受理明年度補助作業，期間一個月，透過提供訓練輔導服務與進場諮詢，以及企業辦理員工職業訓練部分費用的補助最高200萬元，進而持續提升事業單位的人力素質。

根據勞動部勞動力發展署統計，以2017年為例，「企業人力資源提升計畫」事業單位申請件數達848件，高達7萬7284人次在職勞工受惠，補助經費總金額達1億9348萬元，平均每件申請的事業單位能獲得23.4萬元的補助。

為協助企業轉型升級、提升競爭力，同時配合重要產業政策方向，企業規劃辦理課程如符合「新南向政策推動計畫」、「五加二產業創新計畫」、「數位國家‧創新經濟發展方案」、「台灣AI行動計畫」或「資安產業行動計畫」等政府政策，以及外部訓練課程有派訓29歲以下的青年者，提高訓練補助訓練費用比率至70%，並得優先核定。

勞動部勞動力發展署訓練發展組科長彭佳儀表示，企業可依自身需求規劃「個別型」訓練計畫，或結合其他企業辦理「聯合型」訓練計畫，訓練費用補助額度最高分別為95萬元及190萬元。

彭佳儀說，若該公司是經濟部推動中堅企業躍升計畫遴選的潛力中堅企業與卓越中堅企業獎，或是勞動部遴選的國家人才發展獎、進用中高齡及高齡勞工績優企業選拔表揚計畫等獲獎單位，則屬「產業推升型」，補助訓練費用額度最高為200萬元。

(中時 )

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