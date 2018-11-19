高雄》搶救陳菊子弟兵！ 蔡其昌力挺許乃文

立院副院長蔡其昌（右）今天幫花媽子弟兵許乃文（左）站台輔選。（柯宗緯翻攝）

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立院副院長蔡其昌（中）今天幫花媽子弟兵許乃文（左）、何權峰（右）站台輔選。（柯宗緯翻攝）

選前倒數衝刺，今（19）日立法院副院長蔡其昌特地南下陪同陳菊子弟兵、前鎮小港市議員候選人許乃文與三民區現任市議員何權峰車隊掃街，盼能藉此與選民搏選票，將兩位年輕世代的年輕人一個送進市議會，一個繼續留在市議會，成為民進黨議會過半的中堅。

許乃文不諱言選情陷入危機，他分析，前鎮小港這次17人搶8席，新人除了要面對新秀老將的夾攻外，還要面臨小綠們出來瓜分選票，讓他選情陷入相當艱困的境地。

許乃文更提到，前鎮小港是深綠選區，是民進黨的票倉，自己更是民進黨這次能否過半的關鍵一席。之前請到花媽站台輔選，現在又請到副院長南下助陣，可見選情相當危險，呼籲鄉親一定要集中選票，他過關，民進黨議會就能過半。

現任三民區市議員的何權峰表示，選情越來越激烈，大家都說他很穩，穩當選，但常常穩當選就是最危險。這次三民區共12位候選人，現任或新人，皆是強棒。

何權峰呼籲選民，在選舉最後階段，要把票集中，如同他的看板上所寫：「多一票，給認真的人，別讓打拼的人孤單！」讓真正做事的人能繼續在議會替鄉親發聲。

蔡其昌受訪時表示，自己也算是年紀輕輕就投入民代選舉，所以明白新人參選的艱難。被問及為何會特地來幫忙，蔡其昌回應，之前來高雄開會，也會順道與許乃文和何權峰接觸，知道許乃文在市府歷練將近11年，是專業又年輕的新人。

蔡其昌提到，何權峰雖然年紀輕，但四年下來優秀的問政表現有目共睹，也曾經擔任過他的國會主任，又經陳菊團隊出身的都是品質保證，優質看得見。但是，受大環境影響，高雄又遭到「韓流」「夜襲」，深綠票倉前鎮小港區、三民區的選票結構也傳出產生變化，所以特別前來幫同黨年輕世代的議員候選人固票。

蔡其昌下午與許乃文一同車掃前鎮小港，隨後趕到三民區與何權峰同車。年底大選進入倒數黃金週，民進黨大咖們展現母雞精神，深入各危險區幫小雞固票，展現力拼議會過半的氣勢與決心。

(中時 )

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