衛生局徵人開低薪條件 網看傻眼：請猴子都不想做！

2018年11月19日 18:12 中時電子報 林郁庭

有網友在PTT求職板分享新北市衛生局開出「書記職務代理人」職缺。（圖/翻攝自PTT、新北市衛生局網站）

有網友發現新北市衛生局在網路上徵「書記職務代理人」的職缺，開出的薪水卻讓他驚呆了，薪資待遇竟只有2萬3693元，於是PO上PTT分享，文章一出馬上引起鄉民們噓爆。

有網友在PTT求職板分享新北市衛生局開出「書記職務代理人」職缺，工作內容是辦理秘書室相關業務及其他臨時交辦事項。上班時間為每日8:00~17:00，有周休二日。徵求條件則是「1 國內外公私立專科以上畢業。2 具行政機關業務經驗者尤佳。3 積極、主動學習能力強、抗壓性高、具責任感、團隊精神、溝通能力及操守清廉無不良嗜好，能配合加班者尤佳。」但還有但書，「 增列備取人員2名，備取期間為3個月，自甄審結果確定之翌日起算； 應徵人員均不適當時，本局得予從缺。」

讓原PO十分介意的薪水待遇，「每月薪資待遇23,693元(受僱人員需負擔勞健保自付額及6%勞工退休金)」。對此，其他網友看了也紛紛酸諷，「神奇數字」、「這薪資請猴子都不想做了！」、「公家機關...呵呵呵」，不過也有人感嘆，「其實台灣低薪就是這樣」、「這算多了」。

(中時電子報)