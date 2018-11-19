苗栗選委會點領選票　出動鈔票機

2018年11月19日 18:57 中時 何冠嫻、巫靜婷

選票點領工作照慣例與銀行借來數台點鈔機協助，使選票點數作業更加精確、有效率。（巫靜婷攝）

苗栗縣選委會19日在巨蛋體育館點領選票，來自各鄉鎮市公所的人員仔細作業，由於首次公投併地方公職大選，選票眾多需要花費3天才能將所有選票點完。（巫靜婷攝）

今年五合一選舉苗栗縣長選舉人數有44萬6507人、公投46萬1580人，苗栗縣選舉委員會於19至21日連3天在苗栗巨蛋體育館點領選票，來自各鄉鎮市公所的人員仔細點數選票，而這次點領工作也向銀行借來數台點鈔機，使作業更加精確有效率。縣選委會代理主委張錦榮呼籲，民眾可事先了解公投內容並遵守選務規定，以利選舉流程順利完成。

今年大選綁公投，公職投票完成後，才能去領公投票。張錦榮表示，公職共有8種選舉票，並以顏色區分，選舉票分別為縣長淺黃色、鄉鎮市長金黃色、縣議員白色、山地原住民縣議員淺綠色、平地原住民縣議員淺藍色、鄉鎮市民代表淺粉紅色、平地原住民鄉鎮市民代表淺橘色、村里長白色，呼籲選民依據選票顏色投入正確票匭。

而公投採1案1票，10案公投票皆為白色，但僅有3個票匭，7至9案投入第1個公投票匭、10至12案投第2個、13至16案則需投入第3個票匭，選委會提醒民眾要按照指示投入。

選委會表示，政黨、候選人及民眾不得在投票當日進行競選或助選活動，違規者將依選罷法處50萬以上、500萬以下的罰鍰。選委會強調，雖公投法並未規定禁止宣傳公投，但宣傳活動中若穿插候選人姓名、號次等標語或旗幟看板，仍會依選罷法處理。

(中時 )