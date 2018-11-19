王心凌使「洪荒之力」拍MV笑喊頂得住

2018年11月19日 18:20 中時 尤嬿妮

王心凌睽違3年即將推出新專輯。（環球提供）

王心凌睽違3年即將推出新專輯。（環球提供）

王心凌睽違3年將推出新專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》，首波主打〈在青春迷失的咖啡館〉由陳珊妮包辦詞、曲及編曲，曲風輕快有個性，MV卻讓王心凌吃足苦頭，導演一下安排她拖著100公尺長、重達20公斤的布，一下又要她扛著10公斤的皮箱，只見王心凌在MV裡身穿粉嫩洋裝，但卻很Man又很忙地扛著一堆重物，爬著一道又一道的樓梯、穿過一扇又一扇的門，好幾次差點撲倒在地，王心凌苦笑說：「我用洪荒之力在拍MV啊！」

為了拍攝MV，團隊清晨5點開工、拍整整24小時都是家常便飯，還好王心凌平時有健身習慣，一整天拍下來仍從容不迫、面不改色地說：「姐頂得住！」但也暗自慶幸前一天取消了健身課，明智的選擇讓她鐵腿、手痠程度減輕一些，不過王心凌也直言：「近期之內看到樓梯會先閃避。」

〈在青春迷失的咖啡館〉在反覆與自己和他人的對話中，譜出漫遊城市的迷人旋律，並以輕鬆語氣詮釋微苦歌詞，曲末墊著如同在咖啡館裡的對話聲響，透過不同角度詮釋未曾見過的王心凌，讓聽眾更容易投入情境。〈在青春迷失的咖啡館〉MV於22日首播。

(中時 )