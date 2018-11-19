埔里公所頻繁換主秘 鎮代批拿公務職位當酬庸

埔里鎮民代表何惠娟在網路上發布影片，指埔里鎮長周義雄1年3個月升了4位主任秘書，內情不單純。（圖／摘自何惠娟臉書）

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埔里鎮民代表何惠娟製作圖表，並在網路上發布影片，指埔里鎮長周義雄1年3個月升了4位主任秘書，疑似將公職當成酬庸。（圖／摘自何惠娟臉書）

埔里鎮公所人事大地震，1年3個月內換了4位主任秘書，埔里鎮民代表何惠娟製作圖表、拍攝影片質疑，埔里鎮長周義雄將公職當作酬庸，4位主任秘書從8職等課長「過水」升9職等，若在職10年、退休10年，納稅人要為這備受爭議的人事安排，多付出432萬元。針對鎮代質疑，周義雄手機不接、line不回，尚無法得到他的回應。

周義雄即將於12月25日卸任，但近1年多來人事變動相當頻繁，多位課長輪流升任主任秘書，何惠娟準備圖表，指1年3個月內，埔里鎮公所升了4位主秘，分為自治所長蔡勝華在106年8月2日升任主秘，間隔8個多月後換於107年4月換財政課長馮玉芬上任，間隔不到5個月，107年9月換清潔隊長黃木良升任主秘，更離譜的是，黃木良當主秘不到兩個月，107年11月換人事主任盧建宏升任主秘，而這些卸任的主秘，竟又回鍋待原來的職位。

何惠娟批評，翻開南投地方自治史，在短期內如此頻繁的升任主任秘書，創下了主秘最短命、異動最頻繁的紀錄，從銓敘部現行公務人員給與表中換算，薦任八職等俸點630的課長，升任薦任九職等俸點670的主任秘書，即使他回任原本的課長職，領的還是九職等的本俸及專業加給，保守估計，如果該名公務人員在職10年、退休10年，退休後以現今年改新制換算，每年所得替代率減1.5％，每名課長只要「過水主秘」，至少可多領108萬元，周義雄把公款當酬庸，納稅人要為4名「過水主秘」這詭異的人事安排多付432萬元。

何惠娟表示，公務人員特別是主管職，經驗需要傳承，就像是開一家公司，如果人事頻繁異動，下屬一定無所適從，要重新適應，對公司整體的發展不利，周義雄升任主任秘書如此頻繁，讓人不禁懷疑他將公務人員的職位當成兒戲或是酬庸，要不然就是識人不明、用人不當，她會將資料交給銓敘部，也希望周鎮長出面說明，「主任秘書輪流做」到底是為了什麼？

針對鎮代質疑，周義雄手機不接、line不回，無法得到他的回應。

(中時 )

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