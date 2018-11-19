選前端牛肉 西螺大橋下蝴蝶花海動工

2018年11月19日 19:39 中時 張朝欣

選前端牛肉！今年初西螺大橋下波斯菊花海吸引眾多人潮，尋求連任的西螺鎮長鄭玲惠規畫明年初的花海，將以花海排成蝴蝶形狀，打造全台首見的蝴蝶花海，19日舉行動工典禮，預計明年1月24日農曆春節前完工，迎接全台遊客。

今年初西螺大橋花海成為賞花打卡景點，大獲好評，西螺鎮公所團隊因此再推出蝴蝶造型景觀，從上空俯瞰就像隻翩翩起舞的大型彩蝶，19日舉行動工典禮，工期約67天，大量波斯菊將在春節期間綻放，美不勝收。

西螺鎮長鄭玲惠表示，原先西螺大橋下東側高灘地長期閒置雜草叢生，部分高灘地遭農戶佔耕開墾，影響生態景觀，加上每年東北季風帶來塵土飛揚，造成空氣品質惡化及影響行車安全，亟待改善。

鄭玲惠說，自從中央整治高灘地後，西螺鎮公所自籌經費辦理高灘地綠美化改善工程，以草皮植栽綠化方式改善環境，並設計花海景觀吸引遊客，今年鎮公所自籌預算編列500萬元，辦理東側高灘地綠美化景觀工程，包含施作噴灌系統與蝴蝶造型步道廣場等。

另外，由第4河川局挹注經費1800萬，於堤頂建設觀景台、西螺七崁意象、童玩溜滑梯區，以及堤外種植1000多棵柳樹，藉此達到防揚塵、建綠廊、觀花海、繁榮地方的目標。

西螺鎮公所農經課指出，賞花路線經過完善規畫，包括遊客休憩區及步道路線，橋下也設置免費停車區。歡迎民眾明年1月24日來西螺賞花，順道走訪延平老街、廟宇祈福、品嚐特色小吃，一睹西螺迷人風采。

(中時 )