選前端牛肉 西螺大橋下蝴蝶花海動工

西螺鎮長鄭玲惠（前左三）主持蝴蝶花海相關工程開工典禮。（張朝欣攝）

友善列印
中時

選前端牛肉！今年初西螺大橋下波斯菊花海吸引眾多人潮，尋求連任的西螺鎮長鄭玲惠規畫明年初的花海，將以花海排成蝴蝶形狀，打造全台首見的蝴蝶花海，19日舉行動工典禮，預計明年1月24日農曆春節前完工，迎接全台遊客。

今年初西螺大橋花海成為賞花打卡景點，大獲好評，西螺鎮公所團隊因此再推出蝴蝶造型景觀，從上空俯瞰就像隻翩翩起舞的大型彩蝶，19日舉行動工典禮，工期約67天，大量波斯菊將在春節期間綻放，美不勝收。

西螺鎮長鄭玲惠表示，原先西螺大橋下東側高灘地長期閒置雜草叢生，部分高灘地遭農戶佔耕開墾，影響生態景觀，加上每年東北季風帶來塵土飛揚，造成空氣品質惡化及影響行車安全，亟待改善。

鄭玲惠說，自從中央整治高灘地後，西螺鎮公所自籌經費辦理高灘地綠美化改善工程，以草皮植栽綠化方式改善環境，並設計花海景觀吸引遊客，今年鎮公所自籌預算編列500萬元，辦理東側高灘地綠美化景觀工程，包含施作噴灌系統與蝴蝶造型步道廣場等。

另外，由第4河川局挹注經費1800萬，於堤頂建設觀景台、西螺七崁意象、童玩溜滑梯區，以及堤外種植1000多棵柳樹，藉此達到防揚塵、建綠廊、觀花海、繁榮地方的目標。

西螺鎮公所農經課指出，賞花路線經過完善規畫，包括遊客休憩區及步道路線，橋下也設置免費停車區。歡迎民眾明年1月24日來西螺賞花，順道走訪延平老街、廟宇祈福、品嚐特色小吃，一睹西螺迷人風采。

(中時 )

雲林》張麗善北港徒步拜票 搶攻… 台中》林德宇提交通政見 何欣純…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。