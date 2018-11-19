涉選前違法爆民調 彭文正尬上胡婉玲

民視政論節目《政經》涉嫌選舉前公布民調，意外引發公司茶壺風暴。（圖／翻攝自Youtube）

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中時電子報
／綜合報導

違法報民調？民視不怕罰？媒體爆出民視政論節目《政經看民視》主持人彭文正，日前直接槓上該台新聞部副總經理胡婉玲，彭在私人臉書要求胡現時道歉，甚至指稱她霸凌同事數十年。面對彭文正的正面開幹，胡婉玲則回應因彭堅持14日在節目中討論選舉民調，才會出現意見不合，依中選會規定，選前10天媒體是得公布任何民調，新舊都不行，彭卻執意登民調，讓兩人不和浮上檯面。

《壹週刊》報導，彭文正要求胡婉玲道歉。（圖／翻攝自壹週刊的彭文正臉書全文）

據《壹週刊》報導，彭文正16日晚間在臉書公開表態，要求其民視長官胡婉玲在24小時內以書面公開道歉，導火線疑似胡對彭政論節目同仁爆粗口有關，但媒體訪問胡婉玲時，她則回應爆粗口是「從來沒有的事」，胡並表示是因為《政經看民視》違反中選會規定，卻仍然要播出民調內容，可能導致公司被罰2000萬元的風險，她也去面報董事長郭倍宏與總經理王明玉等高層，最後董事長裁示，願冒遭罰錢風險，也要做出公布民調的決定。

胡婉玲受訪表示沒有爆粗口，原因更是因為彭違法在先。（圖／翻攝自胡婉玲臉書）

明明是涉及違法的行為，民視卻從主持人彭文正到董事長等高層都不怕罰？讓人感到非常驚訝。據報導《政經》仍公開舊民調，是因為有民視的法務人員認為，在選前10天新民調不能說，但舊的可以，所以才公布。但中選會卻表示，選前民調封關後，不管任何選舉民調皆不可公開。

對彭文正的行為，胡婉玲認為彭文正這位請來的主持人，竟能凌駕公司所有主管的意見，還無視中選會法規仍一意孤行，對此情況感到不可思議，到目前為止民視這場胡彭內鬥仍未解開，只是不得公布民調的規定如此清楚，民視的決策確實讓外界難以理解。

(中時電子報)

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