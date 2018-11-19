555億破紀錄回饋！全世界都想要的校友

2018年11月19日 18:56 中時電子報 吳映璠

你願意回饋母校多少？前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）破天荒捐贈18億美元給約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University），幫助資格符合的弱勢學生可以順利入學。這筆金額相當於新台幣555億元，據信是美國史上金額最龐大的助學捐款。

彭博18日投書「紐約時報」（New York Times），說他將捐贈1.8兆美元給大學母校約翰霍普金斯大學。文章開宗明義指出，沒有任何一位符合資格的高中生應該被大學拒於門外，只因為他／她父母的口袋不夠深。

不過很遺憾，這類事情在美國經常發生，成績優異的中低收入戶子女少有機會進入大學殿堂，大學入學審查委員也會依據財務能力來決定是否核發入學許可。

彭博認為美國夢不該如此，不該因為財力問題而犧牲掉同樣的入學機會，美國夢應該是：「只要有才能，來自不同地區的所有人都能享有同等機會。」

彭博形容自己相當幸運，記帳員的父親年薪從未超過6,000美元，他卻能靠著國防助學貸款及校園打工負擔大學學費，約翰霍普金斯大學文憑也為他打開人生大門，讓他得以實現美國夢。

他說他很感謝約翰霍普金斯對他敞開大門，畢業後第一年回饋母校5塊美金，至今已捐贈15億美元，他說他還要加碼捐贈18億美元助學金，希望往後母校在檢視新生資格時，不會再考慮學生的財務能力。

彭博此舉也反映美國清寒學生入讀大學的困境，根據紐約時報去年的一份調查，美國仍有38所大學，當中多數學生來自於收入位於社會1%的尖端家庭。且直到近期，仍有超過半數清寒學生無法進入頂尖大學。

彭博希望透過自己主動捐款，激勵更多畢業校友資助清寒學生，進一步帶動政府改善大學生的學費負擔。

據富比世（Forbes）調查，彭博身價約463億美元，在全球富豪榜中排名第14位，其中88%的個人財富來自於金融服務及媒體巨擘「彭博有限合夥企業」（Bloomberg LP），直至今日彭博資訊社每年仍為他賺進超過90億美元收入。

(中時電子報)