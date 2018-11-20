台東》4年前落選 議會老將謝明珠捲土重來

2018年11月20日 07:04 中時 莊哲權

4年前高票落選的謝明珠這次捲土重來，許多台東市民沒有忘記她，給她溫暖的擁抱。（莊哲權攝）

「我將再起」！4年前以最高票落選的謝明珠，擔任台東縣議員6屆近25年期間，因為問政風格犀利，素有「議會大炮」之稱，謝明珠說，「改道河床、徹底消弭風飛砂」是她最重要的政見，至今尚未圓夢，因此堅持要捲土重來，為一生懸念的議題圓夢。

無黨籍的台東政壇大姊大謝明珠，擔任縣議員24年又9個月，經歷過5位縣長，以「敢講、幹練」著稱，被媒體封為「議會大炮」，她說，包括火車站電扶梯、垃圾場變森林公園等重大建設都是她在縣議會提案促建的，所謂「路遙知馬力」，在「長」時間的考驗下，日久見人心。

謝明珠4年前競選連任，投票前幾個月發生車禍，肋骨斷了4根，仍堅持坐著輪椅出席總質，坊間卻出現她放棄參選的耳語，結果以最高票中箭落馬。

謝明珠說，選戰本來就有贏有輸，輸就輸了，沒什麼好抱怨，但是她最念茲在茲的是台東長期遭受風飛砂侵襲的問題，一直未能妥善解決，令台東鄉親苦不堪言。

她認為治本的良策就是將「卑南溪改道，從郡界出海」，才能徹底消滅風飛砂但是這個夢還沒完成，心中總是有個遺憾，所以決定要東山再起。

謝明珠強調，卑南溪改道雖非一蹴可幾，但是中央欠台東太多，只要中央撥下經費，逐年來做，終有完成的1天。

(中時 )