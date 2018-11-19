是家人也不行！指甲剪、肥皂別共用 當心潛藏致命危機

2018年11月19日 19:16 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

閨蜜、家人感情好，互相共用生活物品好像是很稀鬆平常的事，但專家提醒，人的一天當中可能接觸成千上萬個細菌，身體狀況好的時候並不影響，但碰到抵抗力低弱或接觸較危險的細菌時，這些物品可能就潛藏許多危機。

1.鑷子

任何可能導致出血的物品，都不該與人共同使用，尤其是很多女生都有自己修拔眉毛的習慣，拔毛時容易導致輕微出血，感染、傳播細菌的風險增加，紐約美容皮膚科醫生尼爾舒爾玆（Neal Schultz）表示，雖然這種情況並不多見，但使用一個受污染的鑷子，也可能會增加感染C型肝炎甚至是愛滋病毒的風險，提醒大家大意不得。建議使用完鑷子後，須用酒精消毒，在外給人修眉也要注意對方是否有確實清潔、消毒鑷子。

2.指甲剪

一家人共用指甲剪似乎是很平常的事，但在剪指甲時，如果不慎弄破皮，指甲剪又未能進行消毒處理，這時和他人共用，就可能造成細菌、真菌、病毒在不同使用者之間感染。此外，通過血液傳染的病菌，如C肝病毒、金黃色葡萄球菌等，也都可能藉由指甲剪交叉感染，建議還是個人專用就好。

3.肥皂

儘管肥皂本身就是清潔用品，但美國疾控預防中心（CDC）建議，應儘量減少肥皂的共用，以及使用公共場所的肥皂，而改用洗手液。舒爾玆表示，肥皂在不同人之間使用時，會無法一直保持乾燥，且肥皂底部通常較潮濕，容易成為雜菌滋生的溫床，因此建議避免共用，如果是習慣使用沐浴乳、露的人，也要避免與他人共用毛巾或搓澡巾。

4.止汗劑

美國皮膚科醫生瑪莉安努斯鮑姆（Marnie Nussbaum）說，止汗劑主要功用為減少排汗，本身並沒有殺菌作用，共用可能會將汗水裡的細菌、真菌傳染給他人，且除毛、刮毛後，皮膚可能會留下微小的切口，若再共用止汗劑，將可能導致細菌透過止汗劑傳染，建議如果真的要共用，可避免滾輪式、改用噴霧式的止汗劑。

5.化妝用品

美國皮膚科醫師珍妮普里斯托夫斯基（Janet Prystowsky）指出，凡是會沾染到體液的化妝品，如眼線筆、遮瑕膏、粉底、口紅、腮紅等（這些易沾染到眼淚、唾液、血液、鼻涕等），以及各式刷具都不該與人共用，普里斯托夫斯基表示，雖然大多數化妝品都含有防腐劑，具殺菌作用，但還是要盡量避免共用。在外試用時，也要盡量使用一次性器具沾取（如棉花棒、化妝棉），避免直接接觸皮膚，才能降低感染風險。

6.梳子

美國疾控預防中心（CDC）表示，頭上用品（包括帽子、梳子和頭飾）很容易傳播蝨子和細菌，且頭部也會接觸枕頭、床單及沙發墊等，易沾染蟎蟲，一旦共用這類物品，便很容易互相感染。

除了用酒精消毒，像是刷具、梳子等物品透過定期清潔，也能減少交互感染的風險。

(中時電子報)