嘉市》前總統馬英九疾呼「國民黨全力團結」助攻嘉義市候選人黃敏惠

2018年11月19日 20:53 中時 廖素慧

國民黨提名的嘉義市長候選人黃敏惠（左）提出打造嘉義品牌商機，前總統馬英九（右）與青年朋友支持。（廖素慧攝）

立委費鴻泰（右）陪市長候選人黃敏惠到眷村固票催票，高喊「團結勝選」。（廖素慧翻攝）

廖素慧／嘉市報導

前總統馬英九19日第6度陪國民黨提名的嘉義市長候選人黃敏惠拜票，疾呼「國民黨全力團結打贏這場選舉」助攻，他還說「應該讓民調最後1名的市長休息一下，換認真、有擔當的黃敏惠做」。

馬英九18日晚上在國民黨「2018翻轉雲嘉嘉南」造勢晚會上喊出「票投涂醒哲就是支持蔡英文」，被涂醒哲競選總部反擊說「這是馬英九唯一說對的話」，還說蔡英文當選總統後最支持嘉義市建設。

馬英九19日陪黃敏惠到佛光山圓福寺、朝天宮、玉皇宮、九華山地藏庵、文財殿等各大寺廟參拜祈福，向民眾拜票，並參訪脊髓損傷協會脊髓損傷協會及嘉愛啟智發展中心。

對吳敦義主席的失言風波，馬英九表示，吳主席已經道歉了，當務之急是國民黨全力團結再團結，打贏這場選舉，嘉義市應該換認真、有擔當的黃敏惠來帶領市政，讓民調老是墊底的市長休息一下。

黃敏惠發布「100大品牌品拼經濟。100種幸福在嘉義」形象影片，強打「用經濟讓嘉義市再次升格」，呼籲青年返鄉投票、做伙拚經濟。

立委費鴻泰及陳鎮湘、吳斯懷、胡台虎3位將軍陪黃敏惠到經國新城眷村票倉，為黃敏惠固票、催票，費鴻泰語重心長說「目前眷村的氣氛詭譎，大家不要忘記眷村改建最大的功臣是黃敏惠。」

(中時 )