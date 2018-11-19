嘉聯益上百派遣工被解聘 桃市府前抗議被當免洗筷

2018年11月19日 19:23 中時 蔡依珍

勞資關係科長馮飛燿允諾21日邀集8家派遣公司、嘉聯益與受害員工召開協調會，解決爭議。(蔡依珍攝)

有勞工當場向馮飛燿陳情勞保遭短報。(蔡依珍攝)

蘋果軟板大廠嘉聯益觀音廠傳出無預警解雇上百名派遣工，甚至有人簽約3個月卻不到1周就被迫放無薪假，逾60名受害勞工19日到市府前痛陳自己被當「免洗筷」、用了就丟，要求履行合約、給付工資，勞動局允諾21日邀集8家派遣公司、嘉聯益與受害員工召開協調會，解決爭議。

陳姓員工指出，嘉聯益今年在觀音擴廠，他們透過人力公司找到操作員的工作，談好時薪180元、簽約3個月1期，沒想到11月起嘉聯益突然集合各部門派遣工，宣布開始放無限期無薪假，許多人放棄原本工作、北漂到桃園租屋，卻做不到1周，生活陷入困境，派遣公司不但沒有介紹其他公司，反而以3000元補償金誘騙、甚至威脅簽下自願離職書，他們求助無門，串聯組成「嘉聯益公司復仇者聯盟」，才驚見受害者達4、500人，分別來自8家派遣公司。

桃園市產業總工會莊福凱指出，嘉聯益案例就是台灣勞工的縮影，公司大量使用派遣工，就像免洗筷一樣用完就丟、不喜歡也丟，根本不管有沒有合約存在，員工的工作權、生活情況也全都不關老闆的事，要求主管機關桃園市府勞動局認定嘉聯益解雇或放無薪假是違法行為，出面召集嘉聯益公司以及8家派遣公司與受害員工召開協調會，要求嘉聯益公司履行合約，全額給付勞工工資，避免勞工權益受損。

代表左翼聯盟參選平鎮區市議員的工傷協會專員劉念雲也說，她的選民跟選戰團隊志工都是受害勞工，直言工廠在穩定僱傭關係底下，職災就已經做不好，何況是僱傭關係薄弱的派遣工，過去服務案例常見派遣公司和要派公司互踢皮球，勞工根本無法找到穩定負責任的對象，但選前卻沒有市長或局處官員提出負責任的說明，強調會好好監督，也呼籲選民用選票發出憤怒的怒吼。

最早接獲嘉聯益勞工陳情的桃園市議員詹江村也到場聲援，以蔡英文總統曾說「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」，諷刺民進黨不但讓勞工租屋、吃飯都陷入困境，甚至害勞工連返鄉投票的錢都沒有了，要求放假跑選舉的事長鄭文燦出面解決，他也當場發放徵才說明，幫忙轉介失業勞工，嘲諷道：「鄭文燦做不到的我詹江村幫忙做！」

勞動局勞資關係科長馮飛燿代表接下陳情書，強調上周五獲悉就立即派員前往派遣公司和嘉聯益了解，將蒐集契約合同確認僱佣關係，原定28召開協調會，在陳情勞工要求選前就解決下，當場允諾提前到本周三、21日早上10點召集嘉聯益公司、8家人力派遣公司及遭資遣勞工召開勞資協商會議，以保障勞工權益，也將查處嘉聯益公司及人力派遣公司是否有違反勞動基準法及大量解僱勞工保護法的情形。

嘉聯益則強調是因應訂單調節，請派遣公司協助派遣工轉廠，隨時關切並協助派遣公司及派遣工進行協調，以保障勞工權益。

(中時 )