新北》選舉奧步滿天飛 黑函攻擊黃林玲玲炒地皮

2018年11月19日 20:54 中時 吳岳修

選戰最後倒數4天，選舉抹黑奧步滿天飛，被選民們尊稱為「媽祖婆」的新北市議員黃林玲玲，近來也慘遭黑函攻擊，誣指她在新莊持有大量土地，推動都更只是為了炒地皮賺錢，讓向來溫和好脾氣的黃林玲玲也動了肝火，憤怒斥責不實抹黑，目前正與律師討論是否提告。

臉書「搶救新莊老街」成立主要討論新莊老街改建與都更議題，作為公開論述、透明對話及公民參與的平台，近來在一篇討論都更議題時，卻有網友留言指控黃林玲玲議員名下持有利濟街競選總部所在大樓，為了自身利益才會推動都更，還要拆除新莊路上的新莊派出所，導致都更後「沒有派出所」。

這名網友還稱新莊區中正路上目前租給「UNIQLO」的大片土地，也是黃林玲玲所有，當初才會硬把捷運頭前庄站出入口設在附近，還稱「說不定新莊有一片土地歸玲玲所有」、「政商都來新莊分一杯羮、炒地皮」等語。

由於選戰步入倒數階段，網友的不實指控讓脾氣溫和的黃林玲玲大動肝火，怒指「全部都是不實抹黑」，黃林玲玲強調，利濟街競總大樓是共同持分，她與家人30年前出錢買下，全家人自住了10多年才搬走，她僅擁有約五分之一持分，推動老街都更是為了讓新莊老街風華再現，「這是為了老街的整體繁華，又不是只有推動我家這棟大樓的都更」。

黃林玲玲也表示，新莊派出所駐地拆除重建，是市政府與市警局的規畫，未來都更後將原址重建，派出所會繼續留在原地維護治安，新大樓還將設立社會住宅等公共空間使用；至於「UNIQLO」所在地也與她無關，土地及建物所有權人都不是她，是某位知名百貨公司負責人所有，「怎麼會胡扯到我身上呢？」

黃林玲玲痛批該名網友根本是惡意抹黑，她從政30多年以清廉自居，若有不法歡迎向檢調檢舉，她經得起考驗，絕不容許有心人士刻意造謠，呼籲選民睜大眼睛看清事實，對於網友不實抹黑的留言，將與律師討論後提出告訴。

(中時 )