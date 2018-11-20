高雄》民間社團推薦時代力量3巿議員候選人

民間社團19日聯合推薦時代力量提名的3位巿議員候選人左楠區林子盟（前排右四）、鳳山區黃捷（前排左三）、三民區林于凱（前排左二）。（曹明正攝）

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時代力量2016年11月19日成立高雄黨部，正值選前又屆2周年，19日獲得醫師陳永興、台灣南社、高醫大校長劉景寬及要健康婆婆媽媽高雄團等社團站台，聯合推薦時力提名的3位巿議員候選人，高喊「三席全上、監督巿政」。

民間社團聯合推薦時力提名的左楠區林子盟、三民區林于凱、鳳山區黃捷，認為3人都是年輕世代，各自帶著醫療、環保和公衛的專業要服務鄉親，強調從政不是繼承家業，而是對巿民的神聖承諾，並改變地方的政治結構。

醫師陳永興指出，國、民2黨盤據高雄政治生態太久，選民期待看到改變，時力代表年輕人想要改革台灣社會跟政治的理想，這次要把3人送進市議會。高醫大前校長劉景寬也說，市府要做好，一定要有優秀的議員來監督。

高雄愛樹人團長莊傑任說，高雄樹木遇到最大的困難，常常是里長跟議員背棄民意，反而是時代力量的林于凱、林子盟跨區來支持。要健康婆婆媽媽高雄團團長洪秀菊指出，所有嚮往公平正義的市民應讓3位清流挺進議會。

推薦的還包括台灣南社理事唐國銘、高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英、大社環境守護聯盟代表吳忠穎等人，除了署名也一起呼口號「公平正義幸福高雄、國會經驗地方實現、三席全上監督巿政、監督藍綠唯有時力」。

(中時 )

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