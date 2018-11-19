高雄》韓國瑜、陳其邁大辯論 「又老又窮」激烈交鋒

2018年11月19日 19:29 中時電子報 丁世傑 、 黃麗蓉

(20:25更新陳其邁韓國瑜申論內容) 年底九合一選舉進入倒數5天，其中高雄市長選戰備受各界矚目，而今（19）日晚即將迎來高雄市長選舉唯一一場辯論，這也是國民兩黨候選人韓國瑜與陳其邁在鳳山與岡山各自造勢拚場後的首次正式的直球對決。

由主播李文儀擔任主持人，依藍綠陣營雙方達成辯論會規則，「申論」部分6分鐘，由民進黨高雄市長候選人陳其邁先申論；第二階段的「交叉詰問」，由兩人各6題提問對方，採交互詰問方式進行，第一題由陳其邁先問，問題時間1.5分鐘、回答時間3.5分鐘；第三階段的「結論」，時間8分鐘，由國民黨高雄市長候選人韓國瑜先做結論。

韓國瑜參加電視辯論的20位顧問名單：張善政、杜紫軍、陳建宇、陳雄文、李鴻源、張五岳、邱源寶、孫大千、陳怡安、黃文財、陳宜民、蔡宗成、郭昇勳、劉于豪、林奕華、許淑華、許右萱、陳美雅、陳麗娜、黃紹庭。

陳其邁20人顧問團則主打「高雄牌」，包括氣爆傷者徐晏祥夫妻、音樂人紀華朗、前文化局長尹立、媒體人蔡玉真、醫師曾貴海、建築師盧友義及楊欽富、行政院顧問黃國峻及學者陳以亨、洪富峰、林仁益等，立委趙天麟、高市副市長史哲、研考會主委柯芷伶。

陳其邁在第一階段申論一開始就說，「看看我的耳朵」，說他可能是第一個參加政見會的市長候選人中需要讓大家看耳朵的人。他指出，市長選舉應該討論市政，而不是用糟蹋抹黑來轉移焦點，韓國瑜現在應該已經知道白玉蘿蔔在美濃、白玉苦瓜在杉林，也應該把一心路到十全路背得滾瓜爛熟。

陳其邁表示，高雄是高雄人的高雄，高雄市長當然可以換人做，但就是不能換國民黨的韓國瑜。幾天前，國民黨主席吳敦義用不堪入耳的言論來羞辱花媽，說花媽肥滋滋、大母豬，跟韓國瑜把高雄這個母親說成「又老又窮」有什麼差別？這就是國民黨長期以來對待高雄的方式。

陳其邁指出，民進黨是有需要檢討的地方，但檢討不是走向仇恨、霸凌，更不需要把所有的進步貶得一文不值，不要為了選舉，把高雄變成一個充滿仇恨和霸凌的城市。「我想跟韓國瑜相互約定，5天之後，不管誰當選，我們要做的第一件事，就是把這個城市的傷口縫合起來。」

陳其邁說，「我有決心，只要有心，就算是花媽做得這麼好，也是可以被超越的，高雄必須不斷前進！」未來若當市長，他表示，會成立單一窗口，全力招商引資，開闢橋頭科學園區，串連台南、高雄科技走廊，吸引6千億以上的產值，利用亞洲新灣區成為經貿特區，讓高雄成為亞洲會展重鎮、金融科技企業總部等。

陳其邁直指，高雄要往前，不是靠去太平島挖石油，不是靠在愛河蓋摩天輪摩鐵。「如果韓主委願意把這些不切實際的政見收回，你會贏得我的尊敬。不過，我知道你不會這樣做，因為這些東西就是你的全部，你就是靠這些東西在打選戰的。」

陳其邁最後強調，選舉是一時的，高雄卻是永遠的，不要因為選舉糟蹋高雄。「我4歲來高雄，在這裡生活了48年，我的青春都在高雄，有人為了選舉的利益，刻意抹黑高雄，污衊高雄。我相信黑夜韓流終將過去，11月24日以後，高雄會成為溫暖的城市。」

韓國瑜第一階段申論時表示，從未想過大家關注高雄市長選舉，也完全同意陳其邁的愛與包容，希望選舉充滿理性與和諧，贏的人好好執政，輸的人好好監督。至於吳敦義講的，韓國瑜強調不要口出惡言，不能接受人身攻擊與抹黑。

韓國瑜指出，陳其邁說高雄有幾大困難，包括經濟轉型困難、人口老化、財政困難，陳其邁其實也承認又老又窮，1月18號說的，都是陳其邁說的。韓國瑜說不是唱衰高雄，一直說高雄是睡覺巨人，高雄有極佳條件，是顆很亮的珍珠。要高雄勇敢站起來，邁向未來，高雄一定會震撼海內外！我對高雄多麼大期待！

至於陳其邁說要超越花媽，但民進黨在高雄市執政20年，高雄縣執政30年，高雄非常愛民進黨

綠色選民恨鐵不成鋼，但現在變什麼樣子？面對問題才能解決，高雄問題：負債第一名，每人9萬，人口成長6都最後一名，就業機會6都最後一名，年輕人失業率倒數第一名，中低收入戶最後一名，平均所得6都倒數第2名。

韓國瑜說，要勇敢面對，不能講真心話就堵住嘴，永遠沒法前進，要勇敢面對解決，誰當市長都要面對又老又窮的高雄，要讓高雄重新站起來，是我們必須面對的挑戰！

(中時電子報)