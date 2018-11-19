駁斥2025消滅故宮說法 故宮發澄清呼籲各界回歸博物館專業

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針對外界學者製作影片及流傳國立故宮博物院將進行「2025年消滅故宮」等政治言論，故宮發表澄清說明表示，嚴正駁斥外界以「2025年消滅故宮」、「消滅故宮的文化大革命」等政治語言操作輿論議題。故宮呼籲，請將文化歸文化，政治歸政治，外界相關討論請回歸博物館專業，勿以過度政治解讀引發大眾誤解。

故宮表示，有關陳其南院長接受平面媒體專訪時，提出理想上由三階段改造策略完成故宮擴大及轉型目標等內容。故宮表示，該理念僅屬初步構想的願景藍圖，既未列於去（106）年經行政院核定之「新故宮計畫」，亦未列於故宮任一計畫項目。

故宮重申，不論是行政院核定版「新故宮計畫」或故宮任一計畫項目，其中皆無「故宮書畫、器物典藏永久移置中部」及「北院定位為東方文書館，以圖書文獻文物為主要展示」等計畫。尤其南院庫房空間有限，無法容納北院近70萬組件文物，更無可能「北院典藏文物全數移至南院不再北返」。

目前故宮首要之務是積極落實行政院核定版「新故宮計畫」，其主要內容以工程計畫為主，目標在於改善北院正館陳年老舊及南院展示典藏空間不足等問題。故宮再次強調，未來北院整擴建期間將同時對外開放參觀，亦如同現在展出器物、書畫、圖書文獻等故宮典藏文物。

(中時 )

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