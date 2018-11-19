中華奧會決定 後天站出來反對正名

2018年11月19日 19:57 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

九合一選舉暨10項公投進入倒數5天，也讓東京奧運正名公投的話題越來越熱，中華奧會今天傍晚在台北開會，決定後天(21日)下午2點半在高雄左營國家運動訓練中心召開記者會，體壇大老和國訓選手會站出來反對東奧正名公投。

東奧正名引起國內外關注，做為我國和國際奧會（IOC）溝通窗口的中華奧會，今年5月、10月及11月三度收到IOC來函，表示尊重我國人民行使公民權，但也呼籲政治不要干預體育，若有任何試圖施壓違反1981年洛桑協議，可能會導致IOC中止或撤回對該國家奧會的承認。

中華奧會（CTOC）主席林鴻道今日南北來回溝通報告，上午前往國訓中心，向待在中心的選手們溝通，傍晚則和中華奧會委員、副主席商談因應辦法，席間也決定後天下午的記者會行程，希望用行動維護運動員參賽權，以及讓民眾了解正名公投造成的影響。

林鴻道今天也指出，IOC來函說得很清楚，重申今年5月IOC執委會開會不同意中華奧會更改名稱，並引述奧林匹克憲章27.9條，提醒東奧正名可能會令IOC終止或撤回對國家奧會承認，這不是他個人詮釋，而中華奧會有義務讓選手有危機意識，他鼓勵選手站出來，為自己的參賽權發生，對於公投結果他只能祈禱，希望不要影響到中華隊參賽權。

全國體總會長張朝國也出席了傍晚的會議，他認為東奧正名公投之前已經讓台中失去東亞青運主辦權，正名公投百害無一利，拿選手參賽權當賭注，是不公平的事。

(中時電子報)