俄國意外透露6代戰機外型 代號「鴿子」

2018年11月19日 20:09 中時電子報 江飛宇

俄羅斯Zvezda電視台意外曝光了秘密第6代戰鬥機的模型，它有著奇特的尾部，代號為「鴿子」，它可能是無人機，可能具有高超音速性能，然而，它只是西方模型公司出品的假想俄國軍機「米格37」，實際上根本不存在。

防衛部落格(defence-blog)報導，俄國國防部宣稱，他們已經在研製高超音速戰機，用以取代現役的MiG-31，該計畫暫定代號是MiG-41，預計首飛時間在2025年。此外，塔斯社在2016年6月9日的報導，第6代戰機也正在設計中，目標也是2025年首飛。

就在大家都在猜測俄國下一代戰機的外型時， Zvezda電視台的節目中，出現了一架大家未曾見過的戰機模型，立即引發第六代戰鬥機的聯想。

這段畫面只是驚鴻一撇，一批模型放在書櫃的頂部，看的出來其中有Su-47前掠翼實驗機、Su-57戰機、Su-30戰機。但是又有一架體積較小，但絕不是現役的俄國戰機模型。

它有著後掠主翼，但尾部組件特別奇怪，呈現扇型布局，因此被一些人匿稱為「鴿子」。從其他角度的畫面，「鴿子」有著巨大的V垂尾，或許是可增加升力並減少阻力的做法。

但是，以上說的都是瞎猜，因為眼尖的業餘軍事迷發現，那個模型與義大瑞利(Italeri)模型公司在90年代自己假想的「MiG-37」虛構模型極其相似，所有的情能猜測淪為一場笑話。

MiG-37是著名軍事模型製作公司義大瑞利的，它並不真實存在。(圖/網路)

或許俄國飛機設計部門對於西方在冷戰期間，經常高佔蘇聯軍方科技實力，還有各種臆測感到好笑，所以來個小小的惡作劇，把西方的蘇聯軍機模型，擺在一堆真正的俄國戰機裡，看看有沒有人認的出哪些真，哪些假。

(中時電子報)