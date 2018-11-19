美軍力為二戰以來最弱 與俄中衝突將受重創

美國國防部的戰略評估認為，軍事投入不足已讓美軍力量下滑到二戰以來最弱的時期。（圖／美聯社）

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中時電子報

美國最近發布的國防體檢報告指出，將在下一場軍事衝突中敗給俄羅斯與中國，引起美國政經界不小的擔憂，外界懷疑這項報告可能過於誇大。但美國《國家利益》網站刊載分析文章指出，俄中兩國近數年來軍事力量快速發展，而美國卻在近幾年來減緩軍事投入，讓目前美軍力量下滑至二次大戰結束以來最弱時期。因此一旦發生戰爭，美軍將有極大風險會遭到重創。

美國國會授權的國防戰略委員會在報告中指出，由於全球形勢變化，美軍的優勢正在快速減弱，東歐、中東和西太平洋等區域的軍事平衡也發生變化，中國與俄羅斯在快速重建武力的同時，更尋求區域霸權，其目標是抵消美軍的力量。除了俄中兩國，北韓、伊朗等可能擁有核武的國家正準備以不對稱戰術來挑戰美軍，更讓美國的國家安全處於極大風險之中。

美媒《國家利益》對此進行解讀說，由國會主要兩黨選出的國防戰略委員們同意2018年1月公佈的政府國防戰略(NDS)。該戰略主要著重在大國競爭態勢，也強調建立國防安全聯盟的重要性，還加上對現有國防體系的改革思維。

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不過，由於後冷戰時期要求「建構同時打兩個戰爭的武力規模」的戰略方針對現在仍有重要的指導意義，但目前五角大廈提出的只預備打一場戰爭加上區域性軍事介入的結構，沒有能力承受戰爭損失並同時在衝突以外的地區保持軍事存在，因此委員會不予同意。

文章強調，美軍面臨的嚴重問題主要呈現在與俄中開戰時的風險，因為美軍缺乏足夠的實力和資源。美國目前面對的是俄羅斯、中國、伊朗、北韓和國際恐怖主義等「五大威脅」，為此華盛頓必須維持比現在更大的武力規模，但目前卻是自二戰結束以來美國軍力最弱的時期。

文章表示，許多國內外專家不斷強調這個問題。例如美國海軍曾表示，要實施現有的國防戰略，需要355艘軍艦，而目前只有286艘；美國空軍也提出需求為386個中隊，但目前只有312個；陸軍部份需要50萬名士兵，目前只有47.6萬名。

文章分析稱，美國國防預算減少對軍力戰備和現代化升級產生了負面影響。另外，在歐洲和印度─太平洋地區美國存在軍力不足問題，因此強烈建議擴增前沿部隊，將重型部隊重新部署在歐洲，並在印度─太平洋地區建立更加強大的縱深防禦。在對俄中兩國上也缺乏戰略，必須加強充實內容。

文章最後指出，誠如報告所稱，「美國已經到了全面的國家安全危機的邊緣」，這是一個需要注意的警鐘，否則報告中「輸掉下一場戰爭」的憂慮很可能成為事實。

(中時電子報)

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文章來源：Why the U.S. Military Is In Serious Trouble

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