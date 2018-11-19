變冷了！全家 X 花月嵐 聯名拉麵濃郁上市

2018年11月19日 20:18 工商 劉馥瑜

全家Ｘ花月嵐「大蒜拳骨味噌風味拉麵」。圖／業者提供

全家Ｘ花月嵐「大蒜拳骨白濃風味拉麵」。圖／業者提供

全家沙茶豬肉鍋。圖／業者提供

全家麻辣牛肉鍋。圖／業者提供

全家推出多款溫罐機暖心飲品。圖／業者提供

天氣明顯轉涼冷，全家便利商店宣布，與知名日式拉麵品牌「花月嵐」再次攜手合作，瞄準降溫商機，推出「大蒜拳骨白濃風味拉麵」、「大蒜拳骨味噌風味拉麵」兩款濃郁系拉麵，售價119元，讓民眾可以輕鬆在巷口就享受到日本拉麵名店的地道風味；另外，還有經典熱銷的沙茶豬肉鍋、麻辣牛肉鍋同步登場，全家表示，11/21起至12/4，會員再享拉麵、鍋物88折優惠。

據全家觀察，氣溫低於20度，熱湯麵、鍋物的銷量就會翻倍成長，其中，因台灣民眾對日本拉麵接受度極高，全家3年前與「花月嵐」推出聯名系列商品，以大蒜秘製湯頭深受消費者喜愛，當時成功帶動全家熱湯麵業績成長3倍以上，成為消費者難忘的滋味，今年再度強勢回歸。

此外，全家季節限定熱銷鍋物「沙茶豬肉鍋」、「麻辣牛肉鍋」也正式上市，全家介紹，其中沙茶豬肉鍋（售價85元）為全家十年不敗經典鍋款，今年有別以往的是，沙茶醬使用多道直火柱高溫拌炒、直火爆香，再加入扁魚提升鮮味，提供消費者親臨火鍋店的美味。至於麻辣牛肉鍋湯頭，則再提升花椒香氣及麻度，再放入牛五花、凍豆腐等食材，同時放入一整個王子麵，份量十足，為正餐、宵夜的好選擇（售價85元）。

除了拉麵、鍋物，全家11/21起也推出港味熱飲，由香港最大的中式草品零售商「鴻福堂集團」製造，引進香港茶餐廳最受歡迎的飲品之一「熱檸茶」（售價29元），將香濃的紅茶搭配檸檬汁，檸檬的酸與甜，帶出紅茶的甘，檸香四溢、溫潤舒心。另還有「甘蔗汁」（售價29元），採用鮮蔗榨汁提煉而成，是冬季熱飲的新選擇。

此外，喜歡日式風味的朋友也可選擇「日本伊藤園焙煎茶拿鐵」（售價45元），將茶與奶香完美融合，散發出淡淡的焙煎茶香，熱熱喝更好喝；另有「日本伊藤園綠茶」（售價32元），清爽上市！

(工商 )