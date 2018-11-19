英語友善環境助國際行銷 台南市協助205間店家印製雙語菜單

2018年11月19日 22:30 中時 曹婷婷

為營造英語友善環境，台南市政府繼去年協助400家業者印製雙語菜單，今年趁勝追擊，輔導協助在地205間店家翻譯、印製雙語菜單，並請來外籍人士擔任祕密客，造訪店家後將照片上傳社群網站，期發揮口碑行銷效益，達到國際宣傳目的。

台南市政府第二官方語言專案辦公室與南臺科技大學今天以「美食大富翁」為主題，象徵英語友善標章插旗至溪北地區召開記者會，帶領外籍人士暢遊台南，不論到哪皆可安心點餐，品嚐各式台南美食，也象徵業者藉由營造雙語環境提升業績。

兼任二官辦主任的市府副秘書長李賢衛表示，雙語菜單計畫邁向第2年，除輔導業者印製雙語菜單，並提出許多行銷策略，獲得業者一致好評，例如第一波「外籍祕密客」活動，竟有泰國網紅廚師願意自費飛來台南參加，親自造訪阿憨鹹粥、度小月等英語友善店家，讓台南美食紅到泰國。

同時也呼應中央的「新南向政策」，接下來還有第二波「英語友善店家行銷影片」及第三波「英文版美食優惠券」宣傳，全部以外籍人士為目標客群，參與店家不需付費即可享有多項市府行銷資源。

李賢衛說明，藉由行銷吸引外籍人士造訪店家，除了提高店家業績外，祕密客也需提供意見表，二官辦蒐集各方建議後，將研擬改善措施，期待英語友善環境更臻完善。此外，更長遠目標是希望營造一個「說英語」環境，店家看見外國臉孔，有需求、就敢開口說英語。

而來自馬來西亞的章瑋倩也表示，雖然馬來西亞華僑眾多，但從小在英語環境長大，完全看不懂中文菜單，因此剛來台南時，吃了整整1個月滷肉飯，最後透過二官辦英語友善店家線上地圖，才真正認識台南在地小吃，開啟一連串台南美食之旅。她也建議店家仿國外餐廳將雙語菜單放在店門口，增加外國人點菜的信心，逐步擴增外國客群。

尚和佳窯烤披薩的陳老闆分享，當初接獲可免費製作菜單一度以為遇到「詐騙集團」，然而，現在真的拿到免費雙語菜單，現在做生意跟外國人介紹比薩口味，方便許多，不少業者也點頭如搗蒜。

與市府二官辦合作辦理雙語菜單計畫的南臺科技大學資傳系教授戴偉峻表示，今年因結合網路行銷策略，整體報名狀況比去年踴躍，參加計畫店家超過預期，值得一提的是，有些店家已主動詢問，希望明年保留名額給夥伴店家，甚至也有店家舉辦優惠活動自行慶祝獲得友善標章。

(中時 )