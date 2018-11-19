新北》執政12年不敵韓國瑜2個月 陳菊自承愧對蘇貞昌

總統府祕書長陳菊19日陪同蘇貞昌到林口觀音寺參拜。（吳岳修攝）

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總統府祕書長陳菊19日晚間陪同新北市長候選人蘇貞昌到林口車隊掃街拜票，她再次批評國民黨主席吳敦義對她的言語霸凌，但陳菊更感慨她在高雄執政12年的成果，竟然在短短這兩個月內發生重大變化，也讓陳菊無奈表示：「 我對蘇貞昌感到愧疚」。

陳菊說， 國民黨曾經長期統治台灣，吳敦義身為一個這麼重要政黨的主席，卻說出充滿歧視的話語，讓她跟社會都感到非常訝異，對她個人來說，遭到踐踏跟霸凌事小，但是她投入台灣民主運動40年，身為人權工作者，她覺得這樣的一個踐踏的語言，讓人覺得非常遺憾。

但最令陳菊感到不解的是，她自認擔任高雄市長12年，經過三次民意檢驗，獲得七成高雄市民認同，卻在最近這短短的兩個月之間山河變色，在台灣的社會形成一道說不出來的壓力，「 這樣的一股逆流，沒有是非公道」。

「這不是正常的社會！」陳菊認為，正常的社會應該是任何人的認真努力堅定，都會受到肯定，她支持高雄也相信高雄，高雄選情的變化，讓她身為蘇貞昌競選總部主任委員，對蘇貞昌感到有點愧疚，但是她仍然對新北市民非常有信心，在投票日那天會選擇最會做事情、最了解新北市的市長。

蘇貞昌感謝陳菊秘書長一下班就趕到新北林口陪他掃街，讓他很感動，他期盼五天後能贏得勝利，讓新北更新更好。

(中時 )

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