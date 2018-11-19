高雄》陳其邁再追打「又老又窮」 韓國瑜：講真心話卻被堵口

2018年11月19日 20:48 中時 柯宗緯

高雄市長「世紀之辯」今（19）日晚間登場，國民黨韓國瑜被對手陳其邁緊咬「又老又窮」只會唱衰，韓國瑜重申，「有人講真心話，就把嘴巴堵住，永遠無法解決問題」他列舉多項數據，高雄都名列六都之末，他疾呼高雄的現況要勇敢的面對，才能夠解決他。

有別於陳其邁申論6分鐘，開頭就直批韓國瑜。韓則是以尊敬的陳其邁委員開始，他稱沒想過2018高市選舉成為「重中之重」，雙方應以政見、熱情、理想來獲選民認同，這也代表台灣政治民主發展的典範。

韓國瑜感慨，「愛與包容我完全同意，舉雙手贊成」，他也希望競爭過程充滿理性、和諧，不論結果是誰當選，市民投出的市長贏的人好執政，輸的人好好監督，很簡單的abc，卻變得昂貴、達不到。

針對陳其邁又痛批國民黨主席吳敦義「母豬說」失言，韓國瑜重申，希望所有幫忙他助選的人，不要口出惡言，這是他的決定，不要打偏掉，變成人身攻擊、抹黑造謠，自己無法接受這樣的做法。

韓國瑜也回擊陳其邁攻擊的「又老又窮」，韓指出，1月18日陳其邁曾指出高雄面臨經濟轉型、人口老化、財政困難等障礙，也就是說陳的表述承認又老又窮，只是沒用張力這麼強的字眼，麻煩陳其邁回去查一下，自己絕非唱衰高雄。

韓國瑜重申，高雄是睡覺的巨人，如果甦醒保證全台灣會被轟動，高雄在台灣22縣市中是最亮的珍珠，只是被蒙塵了，這次絕對要把珍珠擦亮，讓巨人站起來，邁向未來、邁向海洋，震撼海內外，這也是他對高雄的期待。

韓國瑜說，陳其邁聲稱執政要超越花媽，如果當上市長祝福，不過話鋒一轉他提到，民進黨在高市執政20年、高縣33年，高雄人溺愛民進黨，給了很多機會，他拜訪過許多綠色選民，大家對民進黨恨鐵不成鋼，綠色長期執政變成什麼樣子？

韓國瑜提及，高雄全台負債第一，將近2500~3000億，不知隱藏負債還也多少，在中央補助2000多億下，市府又賣多筆土地，每位高雄市民身上背負9～10萬元負債，市民不禁要問為何負債如此多？他認為必須「面對問題，解決問題」。

韓國瑜也點到高雄現況，包括人口成長六都最後一名，反觀台中市成長8.5萬；就業機會部分也為六都之末、年輕人失業率第一名、中低收入戶第1名、暴力犯罪據警政署資料第1名、六都平均所得為第2名，韓國瑜認為，有人不去面對真實，但有人講真心話，就把嘴巴堵住，則永遠無法解決問題。

(中時 )