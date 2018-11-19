姚文智辭立委拚市長　丁守中：別再棄保 打一場光榮選戰吧

2018年11月19日 20:38 中時電子報 綜合報導

民進黨台北市長候選人姚文智宣布辭去立委，全力拼市長選舉。國民黨台北市長候選人丁守中表示，對姚文智破釜沈舟的決心表示肯定，這說明姚文智不會打假球，也覺得大家打一場光榮選戰，不要任何棄保算計。但他也說，希望民進黨中央不要一己之私，歧視自己同事，還在操作棄保，一個政黨要有黨格，這樣子對姚文智也是不公平的。

至於姚文智辭職能否吸引綠營回籠，對藍營選情是否有影響？丁守中說，對選情是否有利他並不曉得，但確立了真正的三方競爭態勢，尤其投票率越高，對他勝選機率是越好，所以希望大家都出來投票，不要冷漠。

丁守中也強調，他無意評論吳祥輝主張「棄柯保姚」，因為他不會操作棄保，他爭取的是中間選民的覺悟，不要讓台北市繼續衰退、低迷下去。所以現在應該是棄台灣經濟的落後，棄台灣的低薪窮忙，保經濟發展，保安居樂業，所以請大家支持丁守中。

另針對台北市長柯文哲批評統獨都是假議題，國民兩黨變成幫派政治。丁守中說，全世界民主政治都是政黨政治，透過政黨政綱提出候選人，贏得勝選，柯文哲忽藍忽綠，根本是買空賣空，才不可以信任。他也說，柯文哲所有政策都跳票，沒有政黨背書，沒有中心思想，又沒有核心價值，搖擺來搖擺去，是政治上的騙子。

至於民進黨籍北市副市長陳景峻要民眾給柯文哲多一個機會，是否代表綠營是否還是有可能操作棄保？丁守中說，中間難免有這樣的聯想，這一點也是要特別小心。但還是希望大家都爭取自己的選民，全力拚搏，才是真正的君子之爭。

(中時電子報)