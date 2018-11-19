姚文智辭立委拚市長　丁守中：別再棄保 打一場光榮選戰吧

圖片來源：丁守中辦公室 提供

友善列印
中時電子報
綜合報導

民進黨台北市長候選人姚文智宣布辭去立委，全力拼市長選舉。國民黨台北市長候選人丁守中表示，對姚文智破釜沈舟的決心表示肯定，這說明姚文智不會打假球，也覺得大家打一場光榮選戰，不要任何棄保算計。但他也說，希望民進黨中央不要一己之私，歧視自己同事，還在操作棄保，一個政黨要有黨格，這樣子對姚文智也是不公平的。

至於姚文智辭職能否吸引綠營回籠，對藍營選情是否有影響？丁守中說，對選情是否有利他並不曉得，但確立了真正的三方競爭態勢，尤其投票率越高，對他勝選機率是越好，所以希望大家都出來投票，不要冷漠。

丁守中也強調，他無意評論吳祥輝主張「棄柯保姚」，因為他不會操作棄保，他爭取的是中間選民的覺悟，不要讓台北市繼續衰退、低迷下去。所以現在應該是棄台灣經濟的落後，棄台灣的低薪窮忙，保經濟發展，保安居樂業，所以請大家支持丁守中。

另針對台北市長柯文哲批評統獨都是假議題，國民兩黨變成幫派政治。丁守中說，全世界民主政治都是政黨政治，透過政黨政綱提出候選人，贏得勝選，柯文哲忽藍忽綠，根本是買空賣空，才不可以信任。他也說，柯文哲所有政策都跳票，沒有政黨背書，沒有中心思想，又沒有核心價值，搖擺來搖擺去，是政治上的騙子。

至於民進黨籍北市副市長陳景峻要民眾給柯文哲多一個機會，是否代表綠營是否還是有可能操作棄保？丁守中說，中間難免有這樣的聯想，這一點也是要特別小心。但還是希望大家都爭取自己的選民，全力拚搏，才是真正的君子之爭。

(中時電子報)

高雄》陳其邁再追打「又老又窮」… 力拚勝選！丁守中清晨冒雨與藍營…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。