力拚勝選！丁守中清晨冒雨與藍營候選人在重要路口拜票

2018年11月19日 20:39 中時電子報 綜合報導

台北市長選戰進入最後倒數，國民黨候選人丁守中繼昨天與黨籍立委在忠孝東路沿線重要路口拜票集氣外，今早再度與國民黨副主席郝龍斌、立委王育敏、蔣萬安及多位北市議員候選人在松江南京路口定點拜票，問候通勤民眾。雖然一早雨勢不小，但藍營求勝士氣昂揚，不少路過民眾也紛紛對著丁守中高喊「加油」。

丁守中今天一清早就與藍營人士在松江南京路口拜票，立委賴士葆、李彥秀、費鴻泰、蔣乃辛等人則分別與其他議員候選人分散在新生南路其他路口掃街，多方分進合擊。儘管天空飄著細雨，不過丁守中等人都僅穿著紅色帽T、卡其褲，在沒有雨衣的情況下奮力揮手掃街。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

不少民眾主動上前與丁守中等人合照，或加油打氣，因為連日趕場而喉嚨沙啞的丁守中也來者不拒，熱情地對著路人、騎士、駕駛人揮手。

他也說，蔡英文領導下的民進黨政府，積累大量民怨，讓台灣像一隻受傷的熊，在暗夜裡舔舐傷口，也像烤焦的番薯，不斷萎縮退讓，所以他發起「投票救台灣」行動，呼籲全國北漂、南漂、東漂、西漂民眾，返鄉投票，投票救台灣。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

對民進黨市長候選人姚文智宣布辭去立委，背水一戰，丁守中說，對姚文智破釜沉舟的決心表示肯定，也希望打一場真正光榮的選戰，大家君子之爭，不要有任何棄保算計。

(中時電子報)