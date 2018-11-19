高雄》韓國瑜提財政黑洞 陳其邁反擊不能只看負債

2018年11月19日 20:59 中時 劉宥廷

國民黨的韓國瑜19日與民進黨的陳其邁直球對決辯論，採一對一，全程預計2個小時，雙方先各自進行6分鐘申論，再以交叉詰問方式，由陳先提問韓、再由韓問陳，各向對方提問6題，最後雙方再進行各8分鐘的結論。

韓國瑜在第二階段交叉詰問提出第2問題，韓說，過去這麼多年時間，高雄土地到底賣掉多少塊？現在高雄市民身上揹了10萬4000元，最多舉債空間不會超過500億，我們1年1300多億預算，其中600多億發在人事費，請問這3000億負債要怎麼還？如果陳其邁委員當上市長，是不還這筆錢呢？還是逐年攤還？如何解決高雄財政問題？

陳其邁回答說，韓國瑜主委可能對於數字不是那麼清楚，對於健全財政他也不是那麼清楚，台積電負債是6000多億元，今年營業額是9000億元，難道台積電是不好的公司嗎？所以看財政是要看整體的資產負債及市政府的行政執行效率，例如我們的市府招商，營業額成長這幾年來是在六都第一名，包括吸引民間公共投資，也獲名列前茅。

至於韓要知道錢花到哪裡，只要你來高雄住久一點，你就可以知道包括捷運等公共建設，要將縣區市區的差距拉平，我們沒有像台北有1300多億來整治基隆河，我們在分配到的130幾億，要把土地將10倍的台北面積來作淹水整治。

韓國瑜你要參選市長時，你到底要到台北市選，還是高雄市選時，你還搞不清楚？你知道高雄在這麼困難的情況下，中央補助的短少及統籌分配款等拮据，要推動城市轉型是那麼困難。陳其邁表示，韓國瑜必須搞清楚，對於財政問題要對症下藥，而不是隔空抓藥。

(中時 )