韓國瑜：高市毒品氾濫嚴重 沒看過陳公開表達意見

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高雄市長「世紀之辯」中，國民黨韓國瑜在第二階段交叉詰問 第四題詢問對手陳其邁，如何解決高市毒品氾濫嚴重問題，沒看過陳公開表達意見。陳其邁回應，高市府已成立全台第一個毒品防治局，而他時任代理市長嚴厲掃蕩「搖頭店」，毒品防治必須採取強制嚴厲手段，多管齊下才能有效嚇阻。

韓國瑜提及，根據數據青少年約12歲半吸毒，學校吸第一口占24％，高市毒品氾濫，從都市蔓延到鄉村學校，他若當上市長，要把毒品感出校園，他反問對手如何防治挽救所有青少年、學子？

陳其邁指出，高市成立全台第一個毒品防治局，市府深知問題出在哪，而他身為醫師知道很多年輕學子接觸到毒品，毒品再犯率高，又恐延伸暴力犯罪，如果韓主委願意一起到燕巢看守所、監獄，就知道毒品有多麽嚴重。

陳其邁認為，毒品防治必須多管齊下，學校跟輔導室專責規畫毒品防制的課程，加強學校的教育；最重要煙毒犯也讓社區飽受困擾，因此不只是學校，還包括社區都必須採取強制、嚴厲手段，才能達到毒品防治效果。

陳其邁自詡當代理市長時是「治安市長」，面對「搖頭店」就採取斷水斷電作法，而未來他當上市長會強化掃毒預算、強化緝毒工作，讓青少年朋友遠離毒品。

不過，這題是韓國瑜的提問時間，陳其邁則是回答時間。但陳其邁回答後，又再反問韓國瑜不懂漁業問題，還酸韓對中油大力推動石化跟金屬產業轉型完全沒概念，「讓我非常訝異」，他再問韓贊不贊成14家石化業者稅留高雄。

(中時 )

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