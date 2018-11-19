陳其邁攻文化政策 韓國瑜：打造文創產業鏈、雙語闖國際

2018年11月19日 21:27 中時 曹明正

高雄巿長辯論交叉詰問第5題，陳其邁問韓國瑜文化政策是什麼？未來衛武營營運有什麼具體想法。韓國瑜回答，誰說他不重視文化、不重視文創，然到只因為他過去賣菜嗎？十步之內必有芳草，文創是非常重要的產業鏈。

韓國瑜說，他記得，杜蘭朵公主在雲林鄉下表演的時候，天上下著大雨，沒有人看好，結果草地上密密麻麻，所以在任何社會、角落都一群熱愛文化的人。

至於衛武營怎麼經營？高雄文化事業怎麼發展？這要任命文化局長，韓國瑜說，他一定會任命英文非常好的文化局長，推銷整個文化，不管對內、對外，英文非常重要，而且一定要重視文化的產業，不過剛剛陳其邁講的都是硬體，但軟體這一塊更重要。

雖然有美侖美奐的衛武營，但韓國瑜說他發現電影、電視的後製，錢都被泰國曼谷賺走，台灣人應該賺到這條錢但沒賺到。因為很多人不願意把電影的後製放到台灣，未來他當巿長，這條錢一定要賺。再來是電競，也可以在文創這一塊。

而文化本身有純文化，但在純文化外，韓國瑜還希望打造文創產業鏈，他再次強調文化產業鏈非常重要，這是他對未來高雄文化的看法。

韓國瑜另說，另外高雄未來一定要走向國際、走向海洋，未來他當巿長，不光是在學校中英文雙語教育，在街上的看板都要中英文，而是整個文化的交流、推廣上，都希望要有中英文做為推動的工具。

怎麼做？文化局長會有很好的文化內涵，可以把好的文化引進來，或者本身原住民、客家、新住民、閩南還有眷村外省5大文化要素能夠重新包裝、重新行銷。韓國瑜笑說，未來當他的文化局局長的業務量一定會非常忙碌。

(中時 )