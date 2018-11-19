陳其邁攻：人口如何到500萬？ 韓國瑜：發展經濟人口就多

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中時

高雄市長電視辯論第二階段交叉詰問，陳其邁提問對手，先前提人口10年內成長至500萬，如何達到？

韓國瑜說，他先前提人口成長至500萬，居然有人扭曲，開始算這說法是天文數字，好像他一當了市長，整個高雄市的男人每天要生孩子，每個人腎臟要虧掉。更惡劣的是，還有人說韓國瑜當了市長，要引進中國共產黨來高雄，「抹黑水準怎麼會從來不提升？」

韓國瑜倒問對手3個問題：第一高雄要不要國際化？第二高雄要不要萬商雲集，全世界商人來做生意？第三北漂子弟、外漂子弟，及50年前屏東、澎湖、嘉義、雲林都來高雄謀生活。如果要，高雄人口為什麼會不多？

他說，聯合國調查，全球70％人口往都市集中，1000萬人口以上才叫巨型都市，請問台灣哪裡有1000萬人？新北市2000平方公里，高雄2900平方公尺，新北市400萬人口，高雄才277萬，我們為什麼不能成長？他反問陳其邁認為10年之後高雄人口有多少？「難道我們膽子愈來愈小？連想都不敢想？」

韓國瑜說，10年之後，高雄人口380萬、400多萬都有可能，來這裡經商的、求學的、就醫的、養老的、旅遊的，整個人口為何不可能達到500萬？這是目標，全台灣只有高雄、台中才可能做巨型城市，問題是現在高雄人口愈來愈少，高雄要奮起直追，不能給人看衰，今天陳其邁若當了市長，也應該勇敢定目標，因為這是高雄未來的希望。

(中時 )

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