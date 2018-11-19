韓國瑜：我的觀光政策沒圍牆！暗諷陳有走不過的障礙

陳其邁與韓國瑜。（圖/翻攝自三立LIVE新聞 YouTube）

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劉宥廷、中時電子報／

韓國瑜在第二階段交叉詰問提出第6問題，韓說，很多觀光業者一直和他抱怨，不管是夜市、民宿、伴手禮、遊覽車、計程車及飯店，觀光飯店住房率幾乎減少61﹪，目前已知道有19家飯店要賣，現在問題來了，為什麼觀光客不要來高雄，高雄市觀光也已面臨寒風，陳其邁若當上市長，和我不一樣，我心中沒有圍牆，全部都是道路，我沒有敵人，整個高雄面向國際，可是你有走不過的障礙，請問你要如何讓觀光客進來？

陳其邁答說，心中有圍牆的是韓國瑜主委本人，你認為只有中國大陸觀光客才能解決高雄觀光發展的問題，我們當然有海內外不同國家的旅客，有東南亞、歐洲，甚至是中國大陸，只要有觀光客來高雄，我們都是竭誠歡迎，所以不要預設立場，不要有設政治前提。

但你批判高雄又老又窮，若你當市長，你怎麼走到外面去推銷觀光呢，這不是一個反行銷嗎？你的又老又窮，走到綠營縣市都在講，你用藍色眼鏡看台灣，我相信這不是一個公平的說法；去年我們高雄住宿旅客是台中加上桃園的總額，雖然比不上台北的480萬，但我們有海空雙港，好山好水，這些都可以把我們高雄的鄉土民情整合成一個具有台灣特色觀光據點，歡迎更多觀光客來台灣。

若我之後當市長，我也會成立觀光推動委員會，親自擔任召集人，觀光宣傳預算倍增，獎助飯店、旅遊及遊覽車等；相信推動觀光並沒有藍綠的問題，我們也會推動特色商圈，我知道我們面臨很多問題，但我們會成立地方商振基金，讓地方產業和商圈特色可整合發展。

稍後換韓國瑜回答時，韓國瑜表示，不能接受陳其邁倒過來給他扣上政治預設立場的帽子。觀光議題也引起網友討論，馬上就有人在PTT發問，「沒陸客，高雄如何發展觀光？」、「觀光客不來高雄，是你們民進黨搞的，干韓國瑜什麼事呀」、「有人睜眼說瞎話」。

(中時 )

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