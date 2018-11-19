陳直攻石化業遷籍 韓：太平島挖石油是經濟部核准

國民黨韓國瑜與民進黨陳其邁進行競選高雄市長辯論會。（圖／三立電視提供）

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中時電子報

兩位高雄市長候選人陳其邁與韓國瑜今天就石化產業問題展開尖銳交峰，陳其邁提出高雄14家石化業的「稅籍」是否應該遷到高雄？韓國瑜答覆稱，石化業遷廠與集中還有管線分配是個重要問題，但不只是石化業，未來包括農漁業與服務業等各種產業聚落分配都必須重新檢討。韓國瑜同時藉此機會澄清了太平島開採石油問題，指出這絕不是如陳其邁所指的「胡說八道」，而是經濟部核准的開採案。

陳其邁提出石化業問題指出，高雄石化產業佔高雄總產值13.2%，總產值9977億，佔全國石化業20%，對台灣這麼重要的石化產業，未來應該有何發展空間。石化產業當然會給高雄帶來污染，這是高雄人永遠的痛，韓主委你認為這14家石化產業的稅籍應不應該遷到高雄？

韓國瑜答覆說，石化業要遷廠與集中是個重要的問題，還有管線問題，目前9百多公里最危險的一條石化管線從大社到林園，未來產業聚落怎麼分配，如果我當上高雄市長，可以重新檢討。石化是生金蛋的鵝，但不光是石化業，其他農林服務都要同樣重視，每一個產業細部，我必須承認不是這麼的了解，並不代表我不重視，這點要講清楚。

韓國瑜說，陳其邁一直說我是天馬行空，太平島開石油完全是在胡說八道，我在此一併解釋。所謂太平島開石油，不是在島上，是在海域上，這個被誤會了半年。因為我每天在思考高雄的債要怎麼還，不要忘了，民國102年經濟部核准的，已經在太平島海域進行兩次探勘，你當時是立法委員，如果認同開採石油，就不應如此攻擊我。2017年5月，中國國石油公司與中海油及法國公司聯合開採石油，我念茲在茲是高雄的債要如何解決，因此思考到太平島既然隸屬於高雄市旗津區的中興里，所以才拋出這個議題。這是經濟部核准探勘的，如果太平島能開採到石油，高雄市政府絕對不能缺席，一定要分一杯羹。

(中時電子報)

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