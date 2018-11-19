韓國瑜批放棄大陸市場「腦袋有問題」 陳其邁：應尊嚴開放

2018年11月19日 22:09 中時 柯宗緯

高雄市長「世紀之辯」中，國民黨韓國瑜在第二階段交叉詰問第八題詢問對手陳其邁，這次選舉他主張「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」，但大陸市場占高雄觀光40%，「誰能放棄？腦袋是不是有點問題？」陳其邁則回嗆，台灣跟中國大陸本來就有往來，不然40%數據怎麼來，但前提是必須有尊嚴開放與大陸其他城市往來。

韓國瑜提到，在民進黨黨內初選時，唯有立委趙天麟有勇氣主張高雄、深圳雙城論壇，而大陸占高雄觀光40%，卻有人可以裝作沒看到，「誰能放棄？腦袋是不是有點問題？」

韓國瑜也趁機回應，被指獨裁者、軍國主義。他說，2006年全台紅衫軍進行倒扁運動時，高雄代理市長陳其邁有沒有批准？他反批對手永遠兩套標準，為何《集會遊行法》第四條不修這法律，自己苦口婆心提出「高雄經濟100、政治0分」，高雄要全力衝經濟。

陳其邁指出，台灣跟中國大陸本來就有往來，不然40%怎麼來，很多台灣旅客也到中國大陸，而到日本也有400萬人，台灣本來就是開放國家，這點與中國大陸不同，他反虧韓國瑜曾在中國大陸念書，應該了解兩個國家政治體制文化不同，難道不懂這個道理嗎？難道需要92共識才能把通往國際門戶打開嗎？

陳其邁也提及，韓國瑜1年多前曾發言「台獨比梅毒可怕」，他質疑對手是在「築圍牆」，台灣開放必須有尊嚴地跟大陸其他城市往來。但他也重申，沒有講韓是軍國主義，不要亂扣他帽子。

陳其邁也認為，自己曾與韓國瑜是國會議員，但韓反對國安三法，自己則主張百分百言論自由，作為一個市長必須謙卑面對人民，不管是金馬獎紀錄片導演要發表聲音，難道在高雄就要拒絕掉嗎？

韓國瑜主張高雄人口10年內衝到500萬，認為陳其邁膽小，沒目標。陳其邁回擊，自己當然有人口目標，但不會定為500萬，他力拚橋頭科學園區增加3萬個就業機會、和發產業園區創1萬個就業機會及500億元產值、仁武產業園區6500個工作機會及250億元，利用產業轉型來發展人口及經濟。

陳其邁點出，近代歷史世界人口增加100萬只有香港，質疑韓國瑜策略人要進來就是承認92共識，韓還是沒把人口怎麼增加，讓經濟更好講清楚，而對石化不了解、面對文創又空洞，「像大學生抄政見，具體方法也沒有」，怎麼為高雄創造就業機會，要北漂青年回高雄，試問產業政策在哪呢？

(中時 )