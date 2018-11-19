如何打造高雄首富？韓國瑜：重點在產業鏈

高雄市長選舉前唯一一場電視辯論會19日登場，民進黨候選人陳其邁與國民黨候選人韓國瑜兩人一對一對決。韓國瑜（圖）豎起大拇指進入。（王英豪攝）

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韓國瑜喊出「打造高雄，全球首富」，陳其邁質問如何達到，若無法具體實踐，豈不是像詐騙？像馬英九當年提的633政策？

韓國瑜說，他非常希望相信陳其邁所提營業額從4.5兆變成5.5兆，但這好像是小時候背三字經一樣，隨便講、完全不用負責任。

他以荷包蛋比喻，蛋白區的東西賣得出去，蛋黃區觀光客要進得來，因此為何他要推動雙語教育，因為高雄唯一機會在面向國際，他每一道發展都環環相扣。

韓國瑜說，對手一直在罵愛情摩天輪，但現在法國最大三個建築師已經在設計愛情摩天輪，連洗澡都可以，法國做就浪漫？韓國瑜講就色情狂？「你們在思想上已經投降了，每天消遣我快半年了」，法國已經在做了，水力發電，四天之內可以換地方，所以拜託這個笑話不要再嘲諷了。

他表示，中原大學設計學院院長聽他的想法之後，帶5個學生到愛河，「我不好意思講，他說韓國瑜是天才啊，愛情之河居然可以做愛情產業鏈，這頭腦是怎麼想的？」

他解釋，包括婚紗攝影禮服，做首飾銀樓的打戒指，墜入愛河求婚，我愛紅娘、愛情公仔、餐廳，把愛情產業鏈包起來，這有什麼關係？美國留學生聽了，馬上幫忙畫了摩天輪，人家那麼肯定我們，結果我們卻在思想上投降了。

他認為，陳其邁如果當市長，也應該把愛情之河打造起來，這可提供3、5萬就業，誰不喜歡愛情？

韓國瑜說，中英文雙語教育布置成功後，高雄一定外商雲集，但未來所有進高雄投資的要三高：高薪、高附加價值、高技術，因為高雄碳排放量是全球標準9倍，已經不能再汙染，一年100多天是空汙超標，占六都近35％，希望未來到高雄投資的，碳排放量一定要降低。

他強調，如何打造台灣首富，當外商願意來，全球最大經濟體美國、大陸、日本、及整個東南亞，包括我們都打開雙臂時，高雄可做全台灣所有城市的第一衝，衝向不同經濟領域。

(中時 )

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