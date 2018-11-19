韓國瑜：陳其邁心中有圍牆 有很多路過不去

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中時

高雄巿長辯論第二階段交叉詰問第9題，陳其邁問韓青年政策是什麼？韓國瑜說，他同意陳其邁要幫助年輕人，必須在托育加強力度。現在公立幼稚園214所，可以招收1萬3499孩子，現在年輕人怕生孩子，他也提出補助方案，陳講的想法，跟他是一模一樣的，要加大力度來照顧。

韓國瑜說，但陳其邁在上個回合，並沒有針對他的問題來答覆，他非常非常遺憾。

韓國瑜再回應，陳其邁認為他把九二共識當成唯一救命的法寶，可以打通台海、兩岸之間的問題。問題是，國民黨已經講得非常清楚，九二共識，一個中國各自表述，他熱愛中華民國沒有錯，而且從這次選舉以來，他從來沒有表示過意識型態，因為高雄是一場地方型的選舉。

今天他被問到東西怎麼賣得出去，人進得來，使得他不得不表態他的意識型態，所以他承認九二共識、一中各表，他也強烈認為，海峽兩岸和平共處是最好的方式。

君不見他的造勢場合，國旗不停的揮舞，多少人熱淚盈眶，但是高雄是地方型選舉，而且他提到趙天麟是唯一理性邁開這一步，活生生被拉回來，陳其邁並沒有提，未來要怎麼走？是要靠生日蛋糕許願嗎？要人家來，人家就來嗎？心中有圍牆，陳有很多路過不去。

韓說，陳很聰明、有智慧、專業能力強，但是過不去，韓國瑜當高雄巿長，有把握東西賣得出去，人進得來，高雄會發大財，因為他心中充滿了愛、充滿了陽光，充滿了道路，他不客氣的說，陳應該回到黨內初選，趙天麟的軸線上。

韓說，20幾年來，陳都是立委，高雄也執政了20幾年，如果哪裡做得不夠，過去資源都在手上，但到現在為止，3000億的負債是借錢，借錢是要還的，但弄到台積電去是投資，觀念是完全偏差，他覺得陳避重就輕，他所接觸到的觀光產業哀鴻遍野，陳卻一直講亮麗的數字，但百分之90幾的業者幾乎都是憂愁滿面，他們不知如何走下去。

(中時 )

如何打造高雄首富？韓國瑜：重點… 韓國瑜：一通電話護士到家是吹牛…

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