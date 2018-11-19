韓國瑜：一通電話護士到家是吹牛 陳其邁：我做醫生最清楚

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中時

國民黨的韓國瑜19日與民進黨的陳其邁直球對決辯論，採一對一，全程預計2個小時，雙方先各自進行6分鐘申論，再以交叉詰問方式，由陳先提問韓、再由韓問陳，各向對方提問6題，最後雙方再進行各8分鐘的結論。

韓國瑜在第二階段交叉詰問提出第10問題，韓說，陳其邁委員對長照非常重視，你在美濃講到希望未來，只要一通電話護士就會到家裡照料，你說我的政見是天馬行空，我覺得你在美濃這場講話才是天馬行空，現在公立私立醫院到底有多少護士，我覺得不好意思講，你這根本在吹牛。

陳其邁答說，韓國瑜主委你問的這些問題，難怪你之前會把重症醫療和觀光美容醫療搞在一起，乳癌或其他癌症要掛牌價，這都是非常好笑的事情；你知道高雄有1966專線嗎？很多長輩去醫院看病，有無縫接軌的服務，有些漏網之魚回到社區，可打這專線，但是針對失年的老人，沒辦法出門，我們有居家醫療。

我們在做整合型的服務，但仍有限，所以我們要編列預算來讓輔助居家醫療照顧長輩要做的事情，會提供醫療人員交通輔助費，這點你可能比較不清楚，但你可去請教你的醫療政策幕僚陳宜民委員，他會告訴你答案；我做醫生，我最清楚長照最需要什麼，來來會把社區長照關懷據點從254個快速擴增到500個，提供更多如健康檢查、醫療教育，壤我們老年人可以在那很快樂，減緩失年病症。

我們面臨長照的挑戰是人力不足，衛生局、勞工局一年有1000多個訓練，但投入這產業的人太少，所以我們要讓長照科系或護理系的年輕學子，有很大機會可投入這產業，也有工作機會，才能我們在老人照護上一來有資源、二來有人力、三來建構成有長照醫療特色的全面性來照顧長輩。

(中時 )

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