韓國瑜批慶富案、菊親信貪汙 陳其邁：我是弊案絕緣體

2018年11月19日 21:57 中時 柯宗緯

國民黨韓國瑜在交叉詰問第12題追問，「慶富案」海洋局長上班喬土地、陳菊親信貪汙趴趴走、5000個坑洞工程驗收有問題，弊案窮出反應出市民對「廉能政府」的期待與失望。陳其邁則以人格保證，「我是弊案絕緣體，跟我一點也沾不上邊」，並強調絕對不護短、迴避，要查就地方、中央通通查清楚。

韓國瑜提到，民進黨長期在執政，讓市民感覺「廉能政府」的重要，尤其「慶富案」鄉親不解「為何海洋局長上班可以跑到公司協調土地？」，他也暗指前市長陳菊親信成為貪汙犯，但4年來還在街上到處趴趴走，感覺廉能政府離市民相當遙遠。

韓國瑜認為，陳其邁非政治素人，20多年在立院服務，他試問對方高雄廉能政府重不重要？市民始終政治人物有貪汙、勾結、亂來等行為，未來如何領導高雄，化解民眾對政府不信任？

韓國瑜指出，一場大雨高雄炸出5000個洞，公共品質有沒有問題？這不是轟炸機，只不過下大雨，顯然是工程驗收有問題。

陳其邁則回應，擔任公職20幾年，「我，以人格擔保，是弊案絕緣體，跟我一點也沾不上邊」，但他認同查弊案要以身作則，而「慶富案」韓國瑜以這個標準檢驗高市府，也應該把源頭搞清楚，誰在喬聯貸案，當時中央由馬英九主政，怎會喬到副總統辦公室？難道沒有弊端嗎？不管階層到哪裡，都應該要查分明。

陳其邁也說，應該把中央、地方一併查清楚，絕對不護短、不迴避，慶富案所有問題高雄地檢署都查過了，「要查我也歡迎」，但也希望韓國瑜不要護短，現在已經切割吳敦義，不能用雙重標準來檢視涉案的國民黨官員。

陳其邁再回轟韓國瑜，到現在還在講中英雙語教學，他認為這是大家早就有共識的目標，自己會編列預算來做，不會讓孩子輸在起跑點，但不會像是「貴族學校教育」，反酸韓國瑜創辦的維多利亞學校。

陳其邁還說，韓國瑜連衛武營是文化部來經營都搞不淒楚，竟還

以為是文化局在做？他完整把社區長照、兒童照顧好等理念講清楚，但對方只講到生育補貼。

陳其邁質疑韓國瑜如何讓「高雄成為台灣首富，還是沒告訴我們？」他自己提到橋頭科學園區、亞洲新灣區等發展願景，至少1000億以上產值，但韓國瑜到現在還在講愛情摩天輪。

「以為（光靠）摩鐵摩天輪就可以變全台首富嗎？」陳其邁痛批，韓國瑜認為這樣人進得來嗎？顯然韓國瑜對高雄還是不了解，要他多走走看看，創造更多就業機會，這才是年輕人想要的。

(中時 )