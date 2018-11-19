韓拋出防治毒品 陳指代市長時曾大力掃蕩

國民黨韓國瑜與民進黨陳其邁進行競選高雄市長辯論會。（圖／三立電視提供）

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中時電子報

高雄市長選戰辯論會上，國民黨高雄市長候選人韓國瑜在交叉詰問時提問如何防制毒品氾濫，讓青少年遠離毒品？陳其邁回應說，他在擔任代理市長時就下令全力掃蕩搖頭店，這是應有的做法。

韓國瑜提問時說，這次參選市長，我可能是唯一一位提出毒品問題，所有的問題種植於家庭，顯現於學校，惡化於社會，但到現在為止陳其邁委員對毒品部分有深入研究或表述。我非常重視，直接寫到十大政見，現在吸毒者開始吸毒大概在12.5歲，在學校首次吸毒的幾乎佔了24%，高雄校園毒品氾濫問題有多嚴重，希望陳其邁對如何把毒品趕出校園、讓青少年遠離毒品，要如何作為請講清楚。

陳其邁在回答時表示，高雄市已成立台灣第一個毒品防制局，代表在防制毒品工作方面，市政府知道問題出在哪裡。自己身為醫師，當然知道年輕朋友在接觸毒品後的再犯率高，很多暴力犯罪與毒品有關。如果韓國瑜願意跟他一起到燕巢看守所或監獄去看一下，就會知道毒品問題有多嚴重，且不是簡單的三方合作就可以解決。必須投注更多的資源，防治毒品不是學校的工作，必須學校跟治安機關共同整合。

陳其邁說，毒品防治工作必須採取強制、嚴厲手段才能達到效果；對於運送、販賣煙毒的部分，在矯正機制上要有特別考量。他擔任代理市長時就下令所有搖頭店必須全力掃蕩，斷水斷電絕不手軟，展現治安市長決心，重視青少年，這是市長應有的做法。未來擔任市長後更要強化掃毒預算及緝毒工作，讓青少年遠離毒品。

陳其邁並把握時間將話鋒一轉又繞回石化產業問題，他說，從剛剛韓國瑜的回答可發現，韓國瑜在談到高雄的漁業、石化產業都不清楚，整個稅籍、經濟、綠能完全都不了解。如果對財政問題非常關心，也再次希望韓國瑜對高雄14家石化產業的稅籍是否應放在高雄表態。

(中時電子報)

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