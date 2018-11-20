老闆對羊肉很了 三鼎羊肉爐主打現切現涮

2018年11月20日 07:12 中時 盧金足

三鼎羊肉爐以本地產的土羊現切現涮，堅持新鮮羊肉手工現切。（盧金足攝）

三鼎羊肉爐秋冬生意強強滾，連夏天都高朋滿座。（盧金足攝）

秋冬來臨是羊肉爐的生意旺季，在台中市南屯區黎明路一段的「三鼎羊肉爐」，老闆黃文讚有開過牧場飼養羊隻的經驗，很清楚羊肉好壞，以本地產的土羊現切現涮，堅持新鮮羊肉手工現切，依紋路處理下刀，吃起來很有彈性，和一般冷凍羊肉以機器切片口感大不同，還有清燉、蒜味、麻油等多種湯底，吃完羊肉不燥熱，連夏天都高朋滿座。

天氣變冷，很多人想吃羊肉爐暖身又進補，「三鼎羊肉爐」主打當日現宰羊現切，客人稱讚現宰的肉質鮮嫩，吃起來毫無羊騷味，而且老闆特別熬煮清燉、蒜味、麻油等湯底，每次來都可以換不同口味，百吃不膩。

黃文讚說，讓客人涮著吃的羊肉，新鮮是最第一要素，還要注重肥嫩，涮起來不會老澀，而且他曾開過牧場飼養羊隻，對於羊的好壞瞭若指掌。

「只要看這隻羊的外觀和體格，就能掌握這隻羊是吃草或飼料，甚至圈養或放牧都能猜得一清二楚！」黃文讚表示，他每天到牧場挑選羊隻，經牧場人員宰殺處理後送到店裡，現多客人來吃羊肉爐，還愛欣賞真功夫的切肉秀。

三鼎羊肉爐受歡迎的湯底為「清燉」，特別以羊骨、羊皮及羊油慢火熬燉，鍋子要上桌前才加入當歸、月桂粉與枸杞，很多老饕來店裡就指定吃這一味，而且湯汁隨著羊肉爐煮愈滾愈香，涮著羊肉吃，羊肉湯還會多喝好幾碗。

三鼎羊肉爐

地址：台中市南屯區黎明路一段927-2號

電話：0972-020909

營業時間：下午4點─12點

周休：周一

價格：清燉羊肉爐每份450元

(中時 )