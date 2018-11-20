《時來運轉》運彩幸運號碼曝光！NBA上季最熱門尾數是這3個

2018年11月20日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

運彩幸運號碼曝光！NBA上季最熱門尾數是這3個

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

「籃球特尾樂」簡單好玩獎金高，是最類似樂透彩的運彩產品，都是只要猜數字就有機會小額中大獎，毋須對球隊的實力有什麼特別的研究，非常適合以小博大以及純機率預測的消費者。

籃球特尾樂說明。(台灣運彩提供)

運彩「籃球特尾樂」簡單又好玩，只要猜中籃球比賽球隊得分的尾數(個位數字)即中獎，獎項有4種，分別是「中1尾」獎金7倍、「中2尾」70倍、「中3尾」 700倍、「中4尾」 7,000倍，所以買100元「中4尾」就有70萬元獎金，可以買輛新車代步，買1,000元「中4尾」，獎金就高達700萬元，可以買間房入住，非常適合喜歡以小博大的消費者。

特尾樂-猜隊伍得分的尾數。(台灣運彩提供)

籃球特尾樂(台灣運彩提供)

就純機率型的運彩商品來說，有的人喜歡用自己的幸運號碼來投注，舉凡各種如生日、紀念日、車牌、電話、門牌、身高、體重…等，全是因人而異，例如台中有位消費者挑了4場比賽共8個隊伍，全用他的幸運號碼3買了3尾及4尾，結果開心抱回98,000元獎金；也有人喜歡純粹用客觀的統計分析，例如哪一個號碼出現最多次、哪一個號碼出現最少次、哪一個球隊最常出現什麼數字、哪一個球隊最少出現什麼數字…等，即所謂的「熱門號碼」及「冷門號碼」，投注邏輯也是因人而異，有的人喜歡追買「熱門號碼」，因為認為常出現，所以很可能再出現；有的人則是喜歡追買「冷門號碼」，因為認為毎個數字出現的機率是均等的，過去不常出現的數字，未來出現的機率就相對高，可說是見仁見智。

籃球特尾樂「熱門號碼」及「冷門號碼」。(台灣運彩提供)

籃球特尾樂熱門號碼中獎範例。(台灣運彩提供)

統計NBA上一球季毎支隊伍82場比賽結果的2,460個尾數，出現最多次的3個「熱門」尾數分別是267次的「9」、263次的「7」以及261次的「4」，出現最少次的3個「冷門」尾數分別是228次的「6」、235次的「0」以及241次的「2」，如果再從球隊來看，以上季冠軍勇士為例，最常出現(最熱門)的尾數是「1」，最少出現(最冷門)的尾數是「0」跟「2」，再以雷霸龍詹姆士(LeBron James)所在的湖人來說，最常出現(最熱門)的尾數是「2」，最少出現(最冷門)的尾數是「8」，至於林書豪所在的老鷹，最常出現(最熱門)的尾數則是「4」，最少出現(最冷門)的尾數是「1」，提供給大家參考，也祝大家幸運中大獎。

(中時電子報)

例行賽比賽結果尾數統計。(台灣運彩提供)