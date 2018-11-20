女大生「電愛」一半被媽媽開門 電話那頭的他卻直接「昇天」吶喊

2018年11月20日 00:02 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

媽媽常常在無預警的情況下打開小孩的房門，而子女在比較不想被打擾的時候通常都會忘記鎖門，一名女大生在《Dcard》分享了一則趣事，她表示日前正在與男友透過電話做害羞的事時，媽媽突然打開她房間門，還問她怎麼一直發出不舒服的叫聲，當時電話另一頭的男友卻突然瘋狂呻吟，讓媽媽「噗疵」笑出來關上門離開。

女生生表示，某天回家時看家裡沒人，就打算打電話給男朋友，要嚐試看看「電愛」，於是她播電話給男友兩人開始親密的鹹濕對話。當兩人非常進入氣氛時，女生的房門突然被打開了，原來是媽媽，她關心的說「妹妹啊~你身體不舒服是不是，怎麼一直嗯嗯叫…」，然後媽媽就看到原PO尷尬的躲在被窩，然後從電話的那一端，女大生男友突然瘋狂的呻吟，「啊啊啊~要來了~要來了」男友的聲音大到整個房間聽得一清二楚...然後媽媽「噗疵」笑出來，識趣的關上門離開。

就這樣過了三天，晚上原PO跟媽媽吃晚餐的時候，晚餐剛好有香腸，於是她拜託媽媽把最後一根留給她，媽媽笑了笑對她說：「你可以打電話給男友，你就可以聽到香腸了啦，哈哈哈哈」...然後媽媽就動起筷子把盤子裡最後一根香腸吃掉了。

原PO為此發文向網友跪求心理的陰暗面積，網友看了紛紛覺得「媽媽好開明」、「好有畫面」、「可以拍成電視劇了」。

(中時電子報)