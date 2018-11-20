紀政！ 妳的一意孤行將成為台灣體壇永遠罪人

一意孤行推動東奧正名公投，紀政將成為台灣體壇永遠罪人。（本報系資料照片）

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中時電子報
／特稿

目前每個月還在領台灣納稅人錢、頂著台灣體育榮耀的「飛躍羚羊」紀政小姐，目前卻無視台灣運動員的權益，一意孤行推動「東奧正名」公投，如今中華奧會遭到國際奧會停權或是除籍的機率非常高，一旦因為這次公投而被停權或是除籍，運動員喪失國際舞台，妳將成為台灣體壇永遠罪人！

紀政小姐，妳屢屢表示中華奧會發放假消息，恐嚇運動員，但請問，妳現在還是國際體壇人士嗎？能夠與國際奧會主席巴赫甚至官員直接通話嗎？假如妳不是第一線的體育官員，那妳怎能說中華奧會提供的是假消息，更何況國際奧會已經三度來函關切公投事件，甚至巴赫主席在雅加達-巨港亞運會的時候直接表達不想看到中華奧會提出更名，這如果都是妳口中的假消息話，那妳能提出國際奧會最新的態度嗎？或者是妳能發誓並且準確地說出國際奧會絕對不會對中華奧會停權或是除籍！

第二，既然妳說是為了台灣運動員未來著想，那妳為什麼不在30年前、20年前還在國際體壇有影響力的時候推動正名呢？遲至今日才大張旗鼓的和一群政治人物發起正名運動，難道妳的背後沒有任何的政治力嗎？一旦妳背後有了政治力的力量，那國際奧會就更可以拿出規章來處分中華奧會，妳能承擔後果嗎？

第三，別以為國際奧會完全會站在理性角度處理任何事情，尤其是遊戲規則是他們訂的，只要不按照他們的方式走就是違反規則，國際奧會說停權就停權，沒有理由可言，科威特即是最佳案例。

第三，妳認為中華奧會被停權之後，國內運動員能以難民隊的身分參賽，這更是欲蓋彌彰了。所謂的難民隊只是在奧運會上，一旦中華奧會被停權，國內各單項協會也隨即會被國際單項總會停權，運動員就無法出國比賽，無法出國比賽如何爭取到奧運參賽資格，沒有拿到參賽門票又如何以難民隊的身分出賽呢？

第四，如果中華奧會被國際奧會除籍，到時候就是台灣體壇的末日，因為一旦被除籍，中華台北就永遠消失，消失後想要復籍就是不可能的事情了，因為台灣不是聯合國會員，更不是紅十字組織成員，國際奧會憲章早有規定，想要入會籍必須有上述兩種資格，以目前台灣的政治情勢來看，有可能嗎？

紀政小姐，如果妳能針對上述種種問題做出滿意回答，或是妳能提出對造成傷害的運動員彌補方案的話，那妳就繼續推動東奧正名吧！否則妳肯定會是台灣體壇最大罪人，一輩子背負著這個罪名。

(中時電子報)

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