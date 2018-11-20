F-35問題太多 美軍預備災難補救方案

2018年11月20日 00:11 中時電子報 盧伯華

美軍F-35雖然在軍火市場相當熱門，但毛病確實太多，一直讓五角大廈提心吊膽，未來是否能正常供貨都成問題。如果F-35生產計劃有變，美國與其盟國的空中防禦空窗期要如何解決？據美國國會研究人員分析，五角大廈為此很不尋常地擬訂了詳細計劃，讓現役的F-15E、F-16、F-18進行大規模延役措施，做為一旦F-35發生供貨災難後的備用方案。

美媒《國家利益》指出，根據美國國會研究處(CRS)的一項分析說，這項對現役4代戰機的延役計劃是五角大廈為空軍制訂的長期計劃的一部分。這種30年計劃每年都會製作，一般都是對美國空中武力未來發展方向進行概念化陳述。

不過美國防部今年有些不同，國會研究處分析師格特勒(Jeremiah Gertler)指出，「2018年4月發布的最新30年航空計劃裡充滿詳細具體措施，包括退役、延役和新機啟用。」「有些非常明確，有些則意在言外。」

美國最新5代戰機F-35引發不少疑慮，未來供貨可能會有問題。（圖／美國空軍）

報導說，格特勒在這個計劃中發現一些特定模式，尤其是關於F-35的部份。他指出，雖然F-15C正在陸續退役，但空軍有意延長F-15E「攻擊鷹」以及F-16「戰隼」的使用年限。他說，「F-15E和F-16有什麼共同之處？它們都將被F-35取代。」新計劃顯示，空軍為預防F-35戰機未能如期服役，因此以延役部份戰機來填補空窗期。目前美國空軍對F-35需求沒有改變，目標數量仍為1763架。

另外，A-10 「疣豬」(Warthog)攻擊機已決定延用到2030年代，格特勒認為這可能也與F-35的延誤有關。海軍使用的舊型F-18A-D型號已屆退役年限，但30年計劃仍要求延長F -18超級大黃蜂的壽命，看來海軍也得準備迎接F-35可能造成的國防災難。

報導指出，格特勒還發現更多有趣的跡象：

首先是海軍和空軍都期望在2019年制訂出第6代戰鬥機的參數，雖然離未來投入生產可能還要數十年時間，但已經投入很多資源進行這個計劃。目前6代戰機概念顯然已經成形，下一步就是提案。

其次是美國空軍會需要更多KC-46「飛馬」(Pegasus)空中加油機，目前計劃中的179架還不夠，需要購買更多，同時將原訂退役的KC-135「同溫層加油機」(Stratotanker)進行升級後繼續使用。美國空軍可能放棄建造新型遠程空中加油機計劃，現役的空中預警機(AWACS)也要繼續用， 7架E-3 「哨兵」(Sentry)早期預警機退役計劃要暫停，C-130「大力神」運輸機也要繼續服役。

比較有趣的是，因為與俄羅斯和中國的緊張局勢升級，海軍可打算購買更多的P-8「海神」巡邏機。海軍還打算換掉用了30年的訓練用T-44噴射機，在30年代中期採購新型垂直升力直升機。

陸軍部份則延用CH-47 「契努克」(Chinook)直升機，至少再用15至20年。舊有的「黑鷹」(Blackhawk)直升機，將送回原廠整修後待售，市場上將會有一大批二手黑鷹尋找買家。

不過，格特勒總結說，這些可能都只是五角大廈爭取更多預算的策略，以上的計劃都得要國防部與國會在提高預算上達成協議才能完。

(中時電子報)