正妹慘遭前男友車上性侵 還被恐嚇這件事…

示意圖（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

桃園一蘇姓男子，和前女友分手後仍協議繼續當朋友，卻在今年6月相聚時，因發現對方另結新歡，氣得在車上強姦女子並恐嚇「你裸體走回家」，後女子狂拍車窗求援才獲救，檢方依強制性交罪起訴蘇男。

據《聯合報》報導，檢警調查，２２歲的蘇男於１０７年１０月開始與女子交往，雙方於今年５月協議分手但保持朋友關係。一個多月後，蘇男約女子出來吃晚餐，卻在開車途中得知女子已另結新歡，憤而與女子大吵一架。

晚間８時許，蘇突然將車停在路邊，並要求女子拿出手機，欲看其通訊軟體對話、照片等，女子拒絕，雙方發生激烈拉扯，後男子奪得手機並看到女子與其他男子合照，氣得向女子表示「我要強姦你」、｢為何別人可以我不行」，並不顧女子反抗閃躲，強行伸手進衣服裏襲胸，後更直接坐到女子腿上。

女子嚇得拍窗求援，卻被蘇男賞巴掌、掐脖子，更恐嚇要她「裸體走回家」，女子只好照做脫掉衣服並表示「可以放我走了嗎？」沒想到蘇卻以手指性侵女子得逞，後由於附近人潮眾多，民眾經過聽見女子求援，女子才得以脫困。

訊時，蘇男直言不諱的坦承性侵，表示一時衝動犯下錯誤。檢方依據女子驗傷報告，以及警方受理報按密錄器、警訊筆錄等，偵查終結並認定蘇犯行明確，依強制性交罪嫌起訴蘇嫌。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)

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