女告男網友硬逼口交性侵 檢以這件事情戳破謊言

陳姓男子被女網友控訴遭他性侵，但陳男表示雙方為你情我願，並沒有強迫對方。示意圖。(達志影像)

友善列印
中時電子報

一陳姓男子今年5月間，被一位網路上認識的女網友控訴遭他口交並性侵得逞，但陳男到案後表示雙方為你情我願，並沒有強迫對方。檢調查後認為女子不僅事發當下沒有與室友求救，後更送陳男離開家，偵結予以不起訴處分。

據《聯合報》報導，女子控訴，與２２歲的陳男透過網路交友認識。當晚8時許，陳到他住的宿舍，但因為女子有吃藥，再加上睡眠不足的關係頭腦昏沉，陳男竟趁機在2樓樓梯間，要求女子替他口交。女子迷糊答應後，陳更進一步的拖下褲子，不顧女子反對，扯掉她的內衣褲性侵得逞，並射精在體外。

陳男訊時坦承與女子發生關係，但否認硬上，強調是經過雙方同意；而女子則表示事發後沒有求救。女子室友證稱，事發當時是女子帶陳男進房，且2人互動都很正常，後來要送陳男離開時，女子亦無反應遭性侵。

檢方認為，若陳男當時有性侵女子，她不可能會親自送對方離開，且她也可以立刻和室友求救報警。檢察官亦質疑，若非經過同意，陳男友可能冒著生殖器被咬斷的風險要求女子口交嗎?

女子雖表示當時意識不清，但最後卻能送陳男離開，更令人感到質疑。後因驗傷顯示女子並無傷痕，且案發地點沒有監視器，檢方認定查無積極實證，僅女子片面指控，判陳男罪嫌不足，予以不起訴處分。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)

嘉義選務人員差點將選票攜出印刷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。