女告男網友硬逼口交性侵 檢以這件事情戳破謊言

2018年11月20日 00:20 中時電子報 柯毓庭

一陳姓男子今年5月間，被一位網路上認識的女網友控訴遭他口交並性侵得逞，但陳男到案後表示雙方為你情我願，並沒有強迫對方。檢調查後認為女子不僅事發當下沒有與室友求救，後更送陳男離開家，偵結予以不起訴處分。

據《聯合報》報導，女子控訴，與２２歲的陳男透過網路交友認識。當晚8時許，陳到他住的宿舍，但因為女子有吃藥，再加上睡眠不足的關係頭腦昏沉，陳男竟趁機在2樓樓梯間，要求女子替他口交。女子迷糊答應後，陳更進一步的拖下褲子，不顧女子反對，扯掉她的內衣褲性侵得逞，並射精在體外。

陳男訊時坦承與女子發生關係，但否認硬上，強調是經過雙方同意；而女子則表示事發後沒有求救。女子室友證稱，事發當時是女子帶陳男進房，且2人互動都很正常，後來要送陳男離開時，女子亦無反應遭性侵。

檢方認為，若陳男當時有性侵女子，她不可能會親自送對方離開，且她也可以立刻和室友求救報警。檢察官亦質疑，若非經過同意，陳男友可能冒著生殖器被咬斷的風險要求女子口交嗎?

女子雖表示當時意識不清，但最後卻能送陳男離開，更令人感到質疑。後因驗傷顯示女子並無傷痕，且案發地點沒有監視器，檢方認定查無積極實證，僅女子片面指控，判陳男罪嫌不足，予以不起訴處分。

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(中時電子報)