格鬥遊戲新角色「放電娘」撞臉蔡英文？網笑：玩不下去

格鬥遊戲公布新角色「放電娘」撞臉蔡英文？網笑：玩不下去了。（左圖/資料照、右圖/翻攝自Koei Tecmo Taiwan 臺灣光榮特庫摩 YouTube）

友善列印
中時電子報
新參戰角色，代號「NiCO」，在攻擊的同時還會放出雷電。（圖/翻攝自Koei Tecmo Taiwan 臺灣光榮特庫摩 YouTube）
『DEAD OR ALIVE 6』新角色「NiCO」以及「心」、「瑪莉波沙」參戰！（影/Koei Tecmo Taiwan 臺灣光榮特庫摩 YouTube）

格鬥遊戲《生死格鬥6》（Dead or Alive 6）公布了新參戰角色「NiCO」，她是一名芬蘭籍的18歲的天才科學家少女，負責執行組織交付她的極機密任務，在攻擊的同時還會放出雷電。角色一出，馬上引起許多網家熱烈討論，有網友開心分享訊息到PTT上，卻意外讓許多人驚喊：「長得很像蔡英文！」、「絕招是用愛發電？」

有網友開心分享情報「生死格鬥6 少女科學家「NiCO」全新參戰！」文中介紹，本作初次登場的新參戰角色，代號「NiCO」，角色聲優為上阪堇。她是年僅 18 歲的天才少女，也是一名科學家，她也被稱作「青色閃光的科學家」，負責執行組織交付她的極機密任務，以從稚氣未脫的外表下難以想像的清晰頭腦與非凡格鬥力，阻撓著眾忍者。她擅長東南亞的武術，同時她將武術與科學作為結合，在攻擊的同時還會放出雷電。

不過，許多網友看了「NiCO」（妮可）的造型模樣，開始歪樓大喊：「秒想到蔡英文」、「藍色蔡英文」、，讓其他網友哭笑不得，直呼「一堆歪樓...害新角回不去了！」、「絕招是用愛發電？」、「什麼蔡英文啦 QQ」、「別害我玩不下去啊！」

(中時電子報)

鋁箔紙該用「霧面or滑面」才安全… 超有感狂搖！00：31宜蘭發生地震…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。