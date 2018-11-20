格鬥遊戲新角色「放電娘」撞臉蔡英文？網笑：玩不下去

2018年11月20日 00:35 中時電子報 林郁庭

新參戰角色，代號「NiCO」，在攻擊的同時還會放出雷電。（圖/翻攝自Koei Tecmo Taiwan 臺灣光榮特庫摩 YouTube）

『DEAD OR ALIVE 6』新角色「NiCO」以及「心」、「瑪莉波沙」參戰！（影/Koei Tecmo Taiwan 臺灣光榮特庫摩 YouTube）

格鬥遊戲《生死格鬥6》（Dead or Alive 6）公布了新參戰角色「NiCO」，她是一名芬蘭籍的18歲的天才科學家少女，負責執行組織交付她的極機密任務，在攻擊的同時還會放出雷電。角色一出，馬上引起許多網家熱烈討論，有網友開心分享訊息到PTT上，卻意外讓許多人驚喊：「長得很像蔡英文！」、「絕招是用愛發電？」

有網友開心分享情報「生死格鬥6 少女科學家「NiCO」全新參戰！」文中介紹，本作初次登場的新參戰角色，代號「NiCO」，角色聲優為上阪堇。她是年僅 18 歲的天才少女，也是一名科學家，她也被稱作「青色閃光的科學家」，負責執行組織交付她的極機密任務，以從稚氣未脫的外表下難以想像的清晰頭腦與非凡格鬥力，阻撓著眾忍者。她擅長東南亞的武術，同時她將武術與科學作為結合，在攻擊的同時還會放出雷電。

不過，許多網友看了「NiCO」（妮可）的造型模樣，開始歪樓大喊：「秒想到蔡英文」、「藍色蔡英文」、，讓其他網友哭笑不得，直呼「一堆歪樓...害新角回不去了！」、「絕招是用愛發電？」、「什麼蔡英文啦 QQ」、「別害我玩不下去啊！」

(中時電子報)