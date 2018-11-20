岡山老字號源坐半肉店 首創龍膽石斑羊肉鍋

2018年11月20日 07:10 旺報 林瑞益

源坐羊肉老闆吳宗昌首創龍膽石斑羊肉鍋。（林瑞益攝）

源坐羊肉推出許多副產品，讓客人選購當伴手禮。（林瑞益攝）

源坐羊肉位於高雄市岡山區羊肉一條街，旁邊就有吉羊、明德等羊肉店。（林瑞益攝）

羊肉爐是高雄市岡山區的特產，老字號源坐羊肉推出龍膽石斑羊肉鍋，結合海陸特色，讓客人同時吃到龍膽石斑與羊肉的鮮甜。第三代老闆吳宗昌說，要留住客人，唯有不斷創新菜色，才能符合年輕人的要求。

岡山的羊肉爐以實惠、美味著稱，源坐羊肉位處「羊肉一條街」（指中華路、仁壽路附近的羊肉店聚集處）上，羊肉爐的肉片是來自溫體羊，湯頭包含當歸湯頭與蔬菜水果湯底，視食材而定。

該店還推出羊肉水餃、羊肉燒餅，以及獨創菜品「筋皮二杯羊」「土豆絲羊肉」。符合年輕人對菜色創新的要求，兼顧美味與創新。

談到羊肉爐與龍膽石斑羊肉鍋好吃的秘訣，吳宗昌表示，首先是食材新鮮，他進的龍膽石斑與羊肉品質一流，絕不用冷凍的，因為饕客一吃就知道真偽。

目前一隻羊要價超過兩萬元新台幣，約有40至50台斤的肉，視羊隻大小而定。也就是說，1台斤的生羊肉價格在400元左右。在這高物價的時代，羊肉店的利潤越來越低，唯有不斷追求創新，且兼顧品質，才能在羊肉一條街生存至今。

此外，吳宗昌還開發出羊肉周邊產品，包含羊肉乾、羊軋糖、羊乳手工皂等。他表示，前兩者店裡就有賣，但羊乳手工皂是屬於限量的隱藏版產品，製作費時，且價格不菲，若老客人有需要可預訂。

店名：源坐羊肉

地址：高雄市岡山區中華路1-2號

營業時間：上午10時至晚間11時；假日上午9時至晚間11時。周二公休

電話：（07）626-6518

價位：龍膽石斑羊肉鍋880元；帶皮羊肉鍋450元

(旺報 )