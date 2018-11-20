Melody當心靈老師 連陌生人都掏心掏肺

2018年11月20日 00:47 中時 洪秀瑛

Melody（右）與葉星辰。（三立提供）

葉星辰、李維維、Melody、陽詠存、吳岳擎、藍鈞天及古斌等主演的迷你劇集《你好，幸福》，將於11/24起，每週六晚間九點於Vidol推出，該劇改編自真人真事，三個不同年齡層的女人，透過生活地域的連結，帶領觀眾看見三個女人各自追逐幸福的旅程。Melody飾演劇中靈魂人物，也就是劇中房東Stella個性熱情，待人真誠，朋友總會被她渾身散發的時尚感所吸引，再加上她親切的個性，讓Stella身旁總是圍繞許多朋友，而這角色根本就是Melody的化身。

Melody有個人特殊魅力與特質，在劇中她是葉星辰、李維維與陽詠存三位女房客心目中的心靈老師，而私下她也是朋友之間的小顧問，她笑說自己稱不上是心靈老師，但奇怪的是除朋友外，不認識她的人，只要坐在她旁邊機會跟她聊天，保證就會對她掏心掏肺的聊不停，Melody有時也會好奇的想：「我跟你有那麼熟嗎？為何要說給我聽。」她笑說是會開導朋友，但有時自己也需要被開導，她認為心靈老師是互相的，人都會遇到不如意的事情，有朋友開導聊聊天真的會好很多。

Melody笑說，或許是自己想法多，因此朋友愛找她詢問任何困難的建議與解決辦法，雖愛管些閒事，但最怕幫忙解決感情問題，因為感情問題是當事人自己最清楚，旁人是無法做評論的，更何況感情很脆弱又私密，拿捏不對就會後悔，所以她常會跟朋友說的口頭禪就是「不要絕望和鑽牛角尖，生命一直在改變，要跟著生命成長」，特別是男女感情關係，兩人同時同步一起成長，方向要走向一致是很困難，所以對另一半要求不要太嚴苛，有挫折才有學習。Melody每句話都是充滿正能量，也難怪容易成為朋友心目中的心靈老師，但又表示最怕跟聽不懂的人溝通，再加上又有先入為主的想法，他只是想從朋友中獲取看法而已，有時回答根本是答非所問。

(中時 )